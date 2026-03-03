Ιράν: Ισραηλινά πλήγματα στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης

Τμήμα της ανατολικής Τεχεράνης, στο Ιράν, δέχθηκε επίθεση, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, ενώ αναφέρθηκαν πλήγματα και στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της πόλης.

Λίγο μετά τις 06:15 το απόγευμα (τοπική ώρα), πληροφορίες έκαναν λόγο για αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή Χακιμιέχ. Οι αναφορές αυτές έρχονται αφού ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει Ιρανούς πολίτες να απομακρυνθούν από περιοχές κοντά σε βιομηχανική ζώνη της Τεχεράνης και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Payam, κοντά στην πρωτεύουσα.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι τις επόμενες ώρες θα προχωρήσει σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Σε βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα, φαίνονται πυκνοί, μαύροι καπνοί πάνω από το αεροδρόμιο, ωστόσο η έκταση των ζημιών ή η κατάσταση των τραυματιών, παραμένει άγνωστη.

A video obtained by Iran International shows thick smoke rising after an airstrike on Tehran's Mehrabad Airport. pic.twitter.com/GwBw0UtL0s — Iran International English (@IranIntl_En) March 3, 2026

Ιράν: Ισραηλινό πλήγμα και σε κτίριο, όπου θα εκλεγόταν νέος Ανώτατος Θρησκευτικός Ηγέτης

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σήμερα, έγινε γνωστό πως κτίριο, στο οποίο συνεδριάζουν Ιρανοί αξιωματούχοι που θα αποφασίσουν για τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, έγινε στόχος ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών και καταστράφηκε, όπως μετέδωσαν κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, η οποία διαθέτει κτίρια τόσο στην Τεχεράνη όσο και στην πόλη Κομ, νότια της πρωτεύουσας, αποτελείται από μέλη που συμβάλλουν στην επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει το αξίωμα μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το κτίριο της Συνέλευσης στην Κομ ισοπεδώθηκε από αεροπορική επίθεση. Μάρτυρες δήλωσαν επίσης στο πρακτορείο Reuters ότι χτυπήθηκε και η περιοχή κοντά στο συγκρότημα της Συνέλευσης.

Με πληροφορίες από Sky News