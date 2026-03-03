ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Ιράν: Ισραηλινά πλήγματα στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης

Μπαράζ επιθέσεων από την Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Ιράν

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΧΡΑΜΠΑΝΤ ΙΣΡΑΗΛ Facebook Twitter
Φωτ: X
0

Τμήμα της ανατολικής Τεχεράνης, στο Ιράν, δέχθηκε επίθεση, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, ενώ αναφέρθηκαν πλήγματα και στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της πόλης.

Λίγο μετά τις 06:15 το απόγευμα (τοπική ώρα), πληροφορίες έκαναν λόγο για αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή Χακιμιέχ. Οι αναφορές αυτές έρχονται αφού ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει Ιρανούς πολίτες να απομακρυνθούν από περιοχές κοντά σε βιομηχανική ζώνη της Τεχεράνης και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Payam, κοντά στην πρωτεύουσα.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι τις επόμενες ώρες θα προχωρήσει σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Σε βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα, φαίνονται πυκνοί, μαύροι καπνοί πάνω από το αεροδρόμιο, ωστόσο η έκταση των ζημιών ή η κατάσταση των τραυματιών, παραμένει άγνωστη.

Ιράν: Ισραηλινό πλήγμα και σε κτίριο, όπου θα εκλεγόταν νέος Ανώτατος Θρησκευτικός Ηγέτης

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σήμερα, έγινε γνωστό πως κτίριο, στο οποίο συνεδριάζουν Ιρανοί αξιωματούχοι που θα αποφασίσουν για τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, έγινε στόχος ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών και καταστράφηκε, όπως μετέδωσαν κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, η οποία διαθέτει κτίρια τόσο στην Τεχεράνη όσο και στην πόλη Κομ, νότια της πρωτεύουσας, αποτελείται από μέλη που συμβάλλουν στην επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει το αξίωμα μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το κτίριο της Συνέλευσης στην Κομ ισοπεδώθηκε από αεροπορική επίθεση. Μάρτυρες δήλωσαν επίσης στο πρακτορείο Reuters ότι χτυπήθηκε και η περιοχή κοντά στο συγκρότημα της Συνέλευσης.

Με πληροφορίες από Sky News

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπορεί ένα αρχιτεκτονικό γραφείο να αποδεσμευτεί από το όνομα του ιδρυτή του; Η υπόθεση Zaha Hadid

Διεθνή / Μπορεί ένα αρχιτεκτονικό γραφείο να αποδεσμευτεί από το όνομα του ιδρυτή του; Η υπόθεση Zaha Hadid

Το Εφετείο της Αγγλίας έκρινε ότι η συμφωνία που υποχρεώνει το Zaha Hadid Architects να διατηρεί το όνομα της ιδρύτριάς του και να καταβάλλει 6% των εσόδων του στο Zaha Hadid Foundation μπορεί να τερματιστεί με εύλογη προειδοποίηση, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή επαναδιαπραγμάτευση ή αλλαγή ονόματος.
THE LIFO TEAM
Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Διεθνή / Ο πόλεμος παγώνει τη μόδα: Διεθνή brands κλείνουν καταστήματα στη Μέση Ανατολή

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδηγεί διεθνείς ομίλους πολυτελείας και μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου σε προσωρινό κλείσιμο καταστημάτων και αναστολή δραστηριοτήτων στον Κόλπο.
THE LIFO TEAM
«Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι»: Η δήλωση του Shia LaBeouf που πυροδότησε αντιδράσεις

Διεθνή / «Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι»: Η δήλωση του Shia LaBeouf που πυροδότησε αντιδράσεις

Ο Shia LaBeouf μίλησε σε συνέντευξή του στον Andrew Callaghan για την πρώτη του σύλληψη στη Νέα Ορλεάνη, δηλώνοντας «αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι», λίγο πριν συλληφθεί ξανά κατά τη διάρκεια του Mardi Gras. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media και επανέφεραν στο προσκήνιο το ταραχώδες δημόσιο προφίλ του ηθοποιού.
THE LIFO TEAM
«Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Διεθνή / «Το φως μπαίνει στο κάδρο»: Πώς αντιδρούν οι Ιρανοί κινηματογραφιστές της διασποράς στον θάνατο του Χαμενεΐ

Ιρανοί σκηνοθέτες και δημιουργοί της διασποράς τοποθετούνται δημόσια μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μιλώντας για «το τέλος ενός 47χρονου εφιάλτη», αλλά και για την αβεβαιότητα που ακολουθεί. Δηλώσεις, ανοιχτές επιστολές και αναρτήσεις στα social media φωτίζουν τη σύνθετη στάση της ιρανικής πολιτισμικής κοινότητας απέναντι στις εξελίξεις.
THE LIFO TEAM
 
 