ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πρίγκιπας Χάρι: «Δεν πιστεύω ότι έβγαλα τα άπλυτά μου στη φόρα»

Στο πλαίσιο του ταξιδιού του στο Κίεβο, ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε για όλα στην εφημερίδα «The Guardian», λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο Γ'

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πρίγκιπας Χάρι: «Δεν πιστεύω ότι έβγαλα τα άπλυτά μου στη φόρα» Facebook Twitter
Φωτογραφία: X
0

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλεϊ αποχώρησαν από τα επίσημα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και, την επόμενη χρονιά, μίλησαν δημόσια για τις δυσκολίες στις οικογενειακές τους σχέσεις στην αμερικανίδα παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ.

Μιλώντας στην εφημερίδα The Guardian, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στο Κίεβο της Ουκρανίας, ο Χάρι δήλωσε: «Δεν πιστεύω ότι έβγαλα τα άπλυτά μου στη φόρα. Το μήνυμα που ήθελα να περάσω ήταν δύσκολο, αλλά το έκανα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η συνείδησή μου είναι καθαρή.»

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγες μόλις μέρες μετά από μια σύντομη συνάντηση με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο - την πρώτη τους επαφή έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο. Ήταν η πρώτη φορά που οι δυο τους συναντήθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2024.

Ο πρίγκιπας Χάρι, που είχε επίσης εμφανιστεί μαζί με τη σύζυγό του στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix Harry and Meghan το 2022, μίλησε επίσης για τη νομική υπόθεση που έχει ξεκινήσει εναντίον του εκδοτικού ομίλου Associated Newspapers, εκδότη της Daily Mail, στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Μαζί με άλλες δημόσιες προσωπικότητες - όπως ο σερ Έλτον Τζον - ο Χάρι κατηγορεί την εταιρεία για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, μέσω τηλεφωνικών υποκλοπών και άλλων παράνομων μεθόδων συλλογής πληροφοριών.

Η Associated Newspapers αρνείται όλες τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες ως «γελοίες συκοφαντίες».

«Δεν πρόκειται για εκδίκηση. Πρόκειται για λογοδοσία», τόνισε ο Χάρι, ο οποίος ζει πλέον στις ΗΠΑ, αλλά επέστρεψε πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συμμετάσχει σε μια σειρά εκδηλώσεων που σχετίζονται με φιλανθρωπικούς σκοπούς που υποστηρίζει.

Τονίζοντας την «αγάπη» του για τη Βρετανία, άφησε να εννοηθεί πως θα ήθελε να επιστρέφει συχνότερα για να βλέπει την οικογένειά του.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι για το επόμενο έτος: «Η προσοχή μου πρέπει πραγματικά να στραφεί στον πατέρα μου.»

Ο σκοπός της επίσκεψής του στην ουκρανική πρωτεύουσα ήταν η προώθηση του έργου του Ιδρύματος Invictus Games, καθώς και ο εορτασμός της ανάρρωσης και αποκατάστασης χιλιάδων βετεράνων που έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία, πριν από τρία χρόνια.

«Κανείς δεν θα έπρεπε να ντρέπεται ή να αισθάνεται αμηχανία για την αναπηρία του», δήλωσε. «Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία – από τον οίκτο στον θαυμασμό και τον σεβασμό.»

Αφού κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των νεκρών, χαρακτήρισε τον πόλεμο ως: «Κάτι τόσο αχρείαστο.»

Ο ίδιος ανέφερε ότι η ενασχόλησή του με το Invictus του προσέφερε νέο «σκοπό» μετά τη λήξη της στρατιωτικής του καριέρας, προσθέτοντας πως: «Με έσωσε.»

Μιλώντας στην εφημερίδα Guardian, αναφέρθηκε στο προσωπικό κόστος του πολέμου, αλλά και στο πώς καταπολεμά το άγχος - π.χ. γυμνάζεται με σάκο του μποξ. Αναφέρθηκε επίσης στο πώς έχει παρουσιαστεί από τα μέσα ενημέρωσης.

Τόνισε πως, παρόλο που αισθάνεται ότι «καταστράφηκε από συγκεκριμένα μέλη του βρετανικού Τύπου», συνεχίζει να νιώθει πολλή αγάπη από τον βρετανικό λαό.

Τον Ιανουάριο, ο εκδότης της εφημερίδας The Sun συμφώνησε να του καταβάλει «σημαντική αποζημίωση» και του ζήτησε συγγνώμη, προκειμένου να τερματιστεί μια μακροχρόνια νομική διαμάχη που αφορούσε παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής.

Ο πρίγκιπας Χάρι είπε στον Guardian ότι ορισμένα γεγονότα των τελευταίων τεσσάρων ετών ήταν «πολύ αγχωτικά», και πως έχει μάθει πράγματα που τον έχουν «πληγώσει βαθιά».

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρίγκιπας Χάρι: Είναι ακόμα το ίδιο άτομο παρά την απομάκρυνση από τη βασιλική ζωή, λένε πηγές

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Είναι ακόμα το ίδιο άτομο παρά την απομάκρυνση από τη βασιλική ζωή, λένε πηγές

Ο 40χρονος βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία και πραγματοποιεί επισκέψεις στις φιλανθρωπικές οργανώσεις που εξακολουθεί να στηρίζει από τότε που αποχώρησε από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ισπανία: Ο Σάντσεθ ζητά τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές οργανώσεις

Διεθνή / Ισπανία: Ο Σάντσεθ ζητά τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές οργανώσεις μετά τα επεισόδια

Οι δηλώσεις του Ισπανού πρωθυπουργού ήρθαν μία μέρα μετά την πρόωρη διακοπή του ποδηλατικού αγώνα Vuelta a España, εξαιτίας επεισοδίων με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που οδήγησαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία
LIFO NEWSROOM
Η Ρωσία θέλει πίσω τους S-400 από την Τουρκία – Στο τραπέζι η επαναγορά τους

Διεθνή / Η Ρωσία θέλει πίσω τους S-400 από την Τουρκία – Στο τραπέζι η επαναγορά τους

Η Ρωσία φέρεται να ζήτησε από την Τουρκία να επαναγοράσει τους S-400, καθώς αντιμετωπίζει ελλείψεις λόγω αυξημένης ζήτησης - Πώς η πρόταση επηρεάζει τις σχέσεις Άγκυρας με ΝΑΤΟ και ΗΠΑ και τι σημαίνει για τα F-35
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
«Ερντογάν παραιτήσου»: Εντυπωσιακή διαδήλωση του CHP στην Άγκυρα εν μέσω του πογκρόμ κατά των κεμαλικών

Διεθνή / «Ερντογάν παραιτήσου»: Εντυπωσιακή διαδήλωση του CHP στην Άγκυρα εν μέσω του πογκρόμ κατά των κεμαλικών

Μεγάλη διαδήλωση 50.000 ατόμων στην Άγκυρα ενάντια στη δικαστική απόφαση που απειλεί την ηγεσία του CHP - Ο Οζγκιούρ Οζέλ κάνει λόγο για «δικαστικό πραξικόπημα» και επιτίθεται στην κυβέρνηση Ερντογάν
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Στο Ισραήλ ο Ρουμπιο - Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στην ατζέντα

Διεθνή / Στο Ισραήλ ο Ρουμπιο - Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στην ατζέντα

Ο Ρούμπιο έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί σε κατ' ιδίαν συζητήσεις ότι η αμερικανική διοίκηση δεν θα αντιταχθεί στην προσάρτηση αυτή - Αξιωματούχοι επισημαίνουν όμως τον κίνδυνο να διαταραχθούν οι Συμφωνιες του Αβραάμ
LIFO NEWSROOM
 
 