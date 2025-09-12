Ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε «αιφνιδιαστική επίσκεψη» στην Ουκρανία - Ο λόγος

Ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε μια «αιφνιδιαστική επίσκεψη», όπως τη σχολιάζουν τα διεθνή μέσα, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρίγκιπας Χάρι επισκέφθηκε την πόλη, κατόπιν πρόσκλησης από την ουκρανική κυβέρνηση.

Ο Δούκας του Σάσεξ πήγε στην Ουκρανία «για να βοηθήσει στην ανάρρωση στρατιωτικού προσωπικού που τραυματίστηκε σοβαρά στον τριετή πόλεμο με τη Ρωσία», μεταδίδει το Sky News.

Το ταξίδι του έρχεται λίγο αφότου Ρωσία και Λευκορωσία ξεκίνησαν μια μεγάλη κοινή στρατιωτική άσκηση στα σύνορα του ΝΑΤΟ. Η άσκηση Zapad-2025 μεταφράζεται ως επίδειξη δύναμης από τη Ρωσία και τον στενό σύμμαχό της και θα περιλαμβάνει ασκήσεις και στις δύο χώρες, καθώς και στη Βαλτική Θάλασσα και στη Θάλασσα του Μπάρεντς, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Όπως δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι στον Guardian, καθώς ταξίδευε με νυχτερινό τρένο με προορισμό το Κίεβο: «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο στη διαδικασία ανάκαμψης. Μπορούμε να συνεχίσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο και αυτό που βιώνουν. Πρέπει να το κρατήσουμε στο κέντρο της προσοχής των ανθρώπων. Ελπίζω ότι αυτό το ταξίδι θα βοηθήσει να το κατανοήσουν οι άνθρωποι, γιατί είναι εύκολο να γίνεις αδιάφορος για ό,τι συμβαίνει».

Ο Χάρι, ο οποίος υπηρέτησε δύο φορές στο Αφγανιστάν, ταξίδεψε στην Ουκρανία και τον περασμένο Απρίλιο, οπότε και επισκέφθηκε θύματα του πολέμου στο πλαίσιο της εργασίας του με τραυματίες βετεράνους.

Ο πρίγκιπας πήγε στο Superhumans Center, μια ορθοπεδική κλινική στο Λβιβ που θεραπεύει και αποκαθιστά τραυματισμένους στρατιωτικούς και πολίτες.

Πριν το ταξίδι στην Ουκρανία, ο Χάρι απασχόλησε ξανά τον διεθνή Τύπο, μετά την επανένωση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο. Πατέρας και γιος συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 18 μήνες.

