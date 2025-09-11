ΔΙΕΘΝΗ
Πρίγκιπας Χάρι: «Είναι υπέροχος» - Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο

Ο 40χρονος συναντήθηκε με τον πατέρα του για πρώτη φορά μετά από 18 μήνες, στην κατοικία του βασιλιά Καρόλου στο Λονδίνο

Φωτ. πρίγκιπα Χάρι / EPA
Φωτ. πρίγκιπα Χάρι / EPA
Πρίγκιπας Χάρι και βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκαν ξανά μετά από 18 μήνες, το απόγευμα της Τετάρτης στην κατοικία του Βρετανού μονάρχη στο Λονδίνο.

Η επανένωση τους αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη σχέση τους, καθώς είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται από τον Φεβρουάριο του 2024, λίγες ημέρες αφότου ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο και ο πρίγκιπας Χάρι ταξίδεψε στη Βρετανία για να τον δει.

Οι δυο τους επιβεβαίωσαν τις φήμες που ήθελαν πατέρας και γιος να συναντιούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία αυτές τις ημέρες, καθώς λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης, ο πρίγκιπας Χάρι εθεάθη να καταφτάνει στο Clarence House.

Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο διάστημα υπήρχαν ενδείξεις ότι η σχέση του με τον βασιλιά Κάρολο αρχίζει να βελτιώνεται, με κάποιους να υπέθεταν ότι ίσως συναντηθούν κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία. Μάλιστα ο 40χρονος είχε εκφράσει ανοιχτά επιθυμία του να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του.

Μετά τη 55λεπτη συνάντησή τους στη βασιλική κατοικία, ο πρίγκιπας Χάρι παρευρέθηκε σε ειδική δεξίωση στο Λονδίνο για υποστηρικτές και φίλους των Invictus Games, του διαγωνισμού για βετεράνους και μέλη των ενόπλων δυνάμεων που έχουν τραυματιστεί ή είναι ασθενείς.

Εκεί, έκανε μερικά σύντομα σχόλια για τον βασιλιά Κάρολο λίγο μετά την επανένωσή τους. Συγκεκριμένα, όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς ήταν ο πατέρας του, εκείνος απάντησε χαμογελώντας «είναι υπέροχος, ευχαριστώ».

Σε αντίθεση ωστόσο με τον βασιλιά Κάρολο, η σχέση του με τον αδελφό του παραμένει ψυχρή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν αναμένεται να συναντηθούν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βρετανία, καθώς τα προγράμματά τους είναι ασύμβατα.

Με πληροφορίες από PEOPLE

