Πρίγκιπας Χάρι: Συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο για πρώτη φορά μετά από 18 μήνες

Το αυτοκίνητο του πρίγκιπα Χάρι εθεάθη να καταφθάνει το απόγευμα της Τετάρτης στην κατοικία του βασιλιά στο Λονδίνο

Πρίγκιπας Χάρι: Συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο για πρώτη φορά μετά από 18 μήνες
Φωτ. αρχείου βασιλιάς Κάρολος και πρίγκιπας Χάρι / EPA
Ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος επανενώθηκαν.

Οι δυο τους επιβεβαίωσαν τις φήμες που ήθελαν πατέρας και γιος να συναντιούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία αυτές τις ημέρες. Λίγο μετά τις 17:00 (τοπική ώρα) ο πρίγκιπας Χάρι εθεάθη να καταφτάνει στο Clarence House, την κατοικία του βασιλιά Καρόλου στο Λονδίνο.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται από τον Φεβρουάριο του 2024, λίγες ημέρες αφότου ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο.

Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο διάστημα υπήρχαν ενδείξεις ότι η σχέση του με τον βασιλιά Κάρολο αρχίζει να βελτιώνεται, με κάποιους να υπέθεταν ότι ίσως συναντηθούν κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία.

Η σημερινή επανένωση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη σχέση τους. Πηγές κοντά στον πρίγκιπα Χάρι δήλωσαν στο περιοδικό PEOPLE ότι το προηγούμενο διάστημα, ο βασιλιάς Κάρολος δεν απαντούσε στις κλήσεις του και ότι τα μηνύματα που του άφηνε έμεναν αναπάντητα.

Ο πρίγκιπας  Χάρι είχε εκφράσει την επιθυμία του να ξεκινήσει ένα δρόμο συμφιλίωσης, δηλώνοντας στο BBC News τον Μάιο πως θα ήθελε μια «επανασύνδεση»

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ορισμένες από τις πράξεις του τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της αυτοβιογραφίας του, δυσκόλεψαν τα μέλη της οικογένειάς του να επικοινωνήσουν μαζί του.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Διεθνή

