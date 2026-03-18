Τα ηλεκτρικά οχήματα εξοικονόμησαν 1,7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα το 2025, σύμφωνα με μελέτη

Ο παγκόσμιος στόλος των ηλεκτρικών οχημάτων επέτρεψε να αποφευχθεί κατανάλωση 1,7 εκατ. βαρελιών πετρελαίου την ημέρα το 2025, έναντι 1,3 εκατ. το 2024, σύμφωνα με μελέτη της εξειδικευμένης στην ενέργεια δεξαμενής σκέψης Ember.

«Με κάθε αύξηση 10 δολαρίων το βαρέλι, ο καθαρός παγκόσμιος λογαριασμός των εισαγωγών πετρελαίου αυξάνεται κατά περίπου 160 δισ. δολάρια τον χρόνο», σύμφωνα με την Ember.

Ο εξηλεκτρισμός των οχημάτων θα επέτρεπε να μειωθούν οι παγκόσμιες εισαγωγές ορυκτών καυσίμων κατά ένα τρίτο, δηλαδή θα εξοικονομούνταν 600 δισ. δολάρια τον χρόνο, υπολογίζει αυτό το think-tank, που βασίζεται σε δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, που περιλαμβάνουν τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά.

Με το βαρέλι στα 80 δολάρια, η Κίνα, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσωπεύουν ήδη το 50% των πωλήσεων, εξοικονόμησε περισσότερα από 28 δισ. δολάρια σε πετρελαϊκές εισαγωγές χάρη στο στόλο ηλεκτρικών οχημάτων που διαθέτει.

Η Ευρώπη με την ευρεία έννοια, περιλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας, εξοικονόμησε περίπου 8 δισ. δολάρια.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αναστατώσει τις παγκόσμιες εξαγωγές πετρελαίου, το 20% των οποίων διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, που είναι αυτή τη στιγμή αποκλεισμένα.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Transport & Environment (T&E, Μεταφορά και Περιβάλλον) τόνισε επίσης, το οικονομικό πλεονέκτημα των ηλεκτρικών οχημάτων μπροστά στην άνοδο των τιμών στην αντλία.

Πώς μπορούν να βοηθήσουν την ΕΕ τα ηλεκτρικά οχήματα

«Αν η τιμή της βενζίνης διατηρηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο, ένα γέμισμα θα στοιχίζει κατά μέσο όρο 142 ευρώ το μήνα, έναντι 104 ευρώ» που στοίχιζε πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σε σύγκριση, «ακόμα και με την εν δυνάμει άνοδο των τιμών του ηλεκτρικού η οποία συνδέεται με το κόστος του αερίου, θα πρέπει να δαπανήσεις μόνο 65 ευρώ σε φόρτιση κάθε μήνα για να διανύσεις την ίδια απόσταση, δηλαδή μηνιαία εξοικονόμηση 77 ευρώ σε σχέση με ένα όχημα με θερμικό κινητήρα», εκτιμά η μη κυβερνητική οργάνωση, σύμφωνα με την οποία σε διάστημα έτους το κέρδος θα μπορούσε να φθάσει τα 924 ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη της T&E, τα 8 εκατ. των πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων, που κυκλοφορούν ήδη στην ΕΕ, της επέτρεψαν να εξοικονομήσει το 2025 2,9 δισ. ευρώ σε εισαγωγές πετρελαίου.

«Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού ''πακέτου αυτοκινήτου'' θα προωθούσε την υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων και θα μείωνε τις εισαγωγές πετρελαίου κατά 45 δισ. ευρώ ανάμεσα στο 2026 και το 2035, σε σχέση με το σενάριο για εξασθένηση των στόχων μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα», προσθέτει η T&E.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ