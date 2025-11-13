Πρίγκιπας Άντριου: «Δεν το αντέχω άλλο αυτό» - Τι έστελνε στα emails του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Το φως της δημοσιότητας είδαν emails που φέρεται να έστειλε ο πρίγκιπας Άντριου, στον Τζέφρι Έπσταϊν και τη Γκίσλεϊν Μάξγουελ, όταν πριν από 14 χρόνια ενημερώθηκε ότι μια βρετανική εφημερίδα επρόκειτο να δημοσιεύσει ρεπορτάζ για τους τρεις τους.

Τα emails του πρίγκιπα Άντριου με το ζευγάρι, που τότε ζούσε στις ΗΠΑ, περιλαμβανόταν σε έγγραφα που είχε στην κατοχή του ο Έπσταϊν, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Η αντίδραση του Άντριου ήρθε αφότου του προωθήθηκε email που η Mail on Sunday είχε στείλει στη Μάξγουελ τον Μάρτιο του 2011, ζητώντας της να σχολιάσει σειρά ισχυρισμών που τον αφορούσαν.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν, ο πρίγκιπας Άντριου τους έστειλε «Τι είναι όλα αυτά; Δεν ξέρω τίποτα για αυτό! Πρέπει να το πείτε, σας παρακαλώ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με εμένα. Δεν το αντέχω άλλο αυτό».

Τα νέα έγγραφα έρχονται την ώρα που Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ζητούν από τον πρίγκιπα Άντριου να απαντήσει σε ερωτήσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 στη φυλακή, περιμένοντας να δικαστεί για κατηγορίες εμπορίας ανηλίκων.

Παράλληλα, ρίχνουν φως στη σχέση τους, περιλαμβάνοντας ένα email που φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι η φωτογραφία του με τη 17χρονη τότε Βιρτζίνια Τζιούφρε είναι αυθεντική. Σε επικοινωνία με δημοσιογράφο τον Ιούλιο του 2011, ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να παραδέχτηκε «Ναι, ήταν στο αεροπλάνο μου και ναι, φωτογραφήθηκε με τον Άντριου, όπως και πολλοί από τους υπαλλήλους μου». Στην περίφημη συνέντευξή του στο Newsnight το 2019 όμως, ο πρίγκιπας Άντριου είχε πει ότι δε θυμόταν να είχε τραβηχτεί ποτέ αυτή η φωτογραφία και είχε υπονοήσει ότι ίσως είναι πλαστή.

Τα μηνύματα αυτά εστάλησαν τέσσερις μήνες μετά το αρχικό email της Mail on Sunday το 2011, που ανέφερε ότι μια γυναίκα συστήθηκε στον Άντριου από τον Έπσταϊν στο σπίτι της Μάξγουελ στο Λονδίνο και είχε σεξουαλική επαφή μαζί του.

Στο ίδιο email αναφερόταν ότι η γυναίκα και μια άλλη κοπέλα κάθισαν στα γόνατα του Άντριου στο διαμέρισμα του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη και ότι εκείνος τις παρενόχλησε, ενώ η Μάξγουελ φέρεται να καθοδήγησε μία από αυτές να κάνει σεξ με τον Άντριου και να συμμετάσχει σε όργιο στο ιδιωτικό νησί του πρώτου.

Όταν το Mail on Sunday δημοσίευσε το ρεπορτάζ στις 6 Μαρτίου 2011, ο Έπσταϊν έστειλε μήνυμα στον Άντριου: «Είσαι καλά; Αυτές οι ιστορίες είναι στα όρια της φαντασίας», ενώ σε επόμενο email προς τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεών του, έγραψε: «το κορίτσι που κατηγόρησε τον πρίγκιπα μπορεί εύκολα να αποδειχθεί ψεύτρα».

«Νομίζω ότι το Μπάκιγχαμ θα το εκτιμήσει. Κάποιος πρέπει να ερευνήσει την κοπέλα που προκάλεσε όλη αυτή την αναστάτωση. Σου υπόσχομαι πως είναι απατεώνισσα. Έτσι θα μπορούμε να πηγαίνουμε στο Ascot για το υπόλοιπο της ζωής μας», κατέληξε στο μήνυμά του.

