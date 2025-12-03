Instagram: Ο CEO Άνταμ Μοσέρι βάζει τέλος στην τηλεργασία των υπαλλήλων

Ο διευθύνων σύμβουλος του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, ανακοίνωσε ότι από τις 2 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ θα πρέπει να επιστρέψουν στο γραφείο με πλήρη φυσική παρουσία, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που δημοσίευσε το Business Insider και του οποίου την εγκυρότητα επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Παρ' όλα αυτά, οι εργαζόμενοι στα γραφεία της Νέας Υόρκης δεν θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν μέχρι να «αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί χώρου», ενώ όσοι εργάζονται πλήρως εξ αποστάσεως εξαιρούνται από την αλλαγή.

Για να αιτιολογήσει τη νέα πολιτική, ο Μοσέρι επικαλέστηκε το γνώριμο εταιρικό επιχείρημα της ενίσχυσης της συνεργασίας και υποστήριξε πως η δημιουργικότητα ευδοκιμεί περισσότερο στη δια ζώσης εργασία.

Ταυτόχρονα,είπε πως τα περιττά meetings και οι ατελείωτες παρουσιάσεις PowerPoint πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε συγκεκριμένους στόχους.

Αντί για διαφάνειες και παρουσιάσεις, ο Μοσέρι ζήτησε περισσότερη χρήση προτύπων - ιδίως σε παρουσιάσεις προϊόντων - καθώς αυτά βοηθούν την εταιρεία να διαμορφώσει μια σαφή απόδειξη σκοπιμότητας και να κατανοήσει καλύτερα τη «δυναμική της ομάδας».

«Αν μια παρουσίαση είναι πραγματικά απαραίτητη, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συνοπτική», έγραψε.

Οι συναντήσεις αξιολόγησης προϊόντων πρέπει να έχουν ξεκάθαρους στόχους και αποτέλεσμα. «Θέλω ο περισσότερος χρόνος σας να αφιερώνεται στην ανάπτυξη εξαιρετικών προϊόντων και όχι στην προετοιμασία για συναντήσεις», τόνισε.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας συνεχίζουν να περιορίζουν τις ευέλικτες πολιτικές τηλεργασίας που καθιερώθηκαν κατά την πανδημία, αλλά μέχρι σήμερα λίγες έχουν ζητήσει πλήρη επιστροφή στο γραφείο. Η Meta, μητρική εταιρεία του Instagram, απαιτεί ήδη από το 2023 τρεις ημέρες φυσικής παρουσίας.

Νωρίτερα φέτος, η Amazon έγινε από τις πρώτες που ανακοίνωσε πλήρη επιστροφή στο γραφείο από το 2026. Άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Google και η Microsoft, έχουν επίσης περιορίσει τις ευέλικτες πολιτικές τους, χωρίς όμως να επιβάλουν παρουσία πέντε ημερών.

Η Google έχει αυστηροποιήσει το προνόμιο «εργασία από οπουδήποτε», που επιτρέπει έως και τέσσερις εβδομάδες εργασίας ανά έτος εκτός γραφείου. Η Microsoft, από την πλευρά της, θα εφαρμόσει σταδιακά πολιτική τριών ημερών στο γραφείο από τον Φεβρουάριο του 2026.

Ο Μοσέρι υποστήριξε ότι η επιστροφή στο γραφείο και οι αλλαγές στον τρόπο εργασίας θα βοηθήσουν την εταιρεία να γίνει πιο ευέλικτη και αποτελεσματική, ενόψει αυτού που χαρακτήρισε ως μια δύσκολη χρονιά.

«Αυτές οι αλλαγές θα μας βοηθήσουν ουσιαστικά να πάμε το Instagram μπροστά με τρόπο που θα μας κάνει όλους υπερήφανους—με δημιουργικότητα, τόλμη και τεχνική αρτιότητα», κατέληξε.

