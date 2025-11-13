Τζέφρι Έπσταϊν: Ισχυριζόταν στα emails ότι «έδινε πληροφορίες στους Ρώσους για τον Τραμπ»

Ως «μεσολαβητής» στον Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν από συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, προσπάθησε να «παρουσιαστεί» ο, καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής, Τζέφρι Έπσταϊν, όπως προκύπτει στα νέα emails που έφερε στη δημοσιότητα το Κογκρέσο.

Στα σχετικά έγγραφα, ο Έπσταϊν, έναν μήνα πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στο Ελσίνκι το 2018, έστειλε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον Νορβηγό πρώην πρωθυπουργό Θορμπγιόρν Γιαγκλάντ, τότε επικεφαλής του Συμβουλίου της Ευρώπης, προτείνοντάς του να μεταφέρει ένα μήνυμα στον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Ίσως να προτείνεις στον Πούτιν ότι ο Λαβρόφ μπορεί να πάρει πληροφορίες αν μιλήσει μαζί μου» είχε γράψει ο χρηματιστής, όπως σημειώνει σχετικά το Politico.

Τζέφρι Έπσταϊν: Επικοινωνία με τον Ρώσο πρέσβη για τον Τραμπ

Στα ίδια μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ο καταδικασθείς ανέφερε ότι είχε ήδη μιλήσει για τον Τραμπ με τον Βιτάλι Τσούρκιν, τον Ρώσο πρεσβευτή στον ΟΗΕ που πέθανε το 2017. «Ήταν σπουδαίος (σ.σ. εννοούσε τον Τσούρκιν). Κατάλαβε τον Τραμπ μετά τις συζητήσεις μας. Δεν είναι περίπλοκος. Πρέπει να νιώθει ότι παίρνει κάτι, τόσο απλό είναι» είχε γράψει μεταξύ άλλων.

Τα emails που δημοσίευσε το Politico δείχνουν ότι ο Επστάιν διατηρούσε επαφές με δεκάδες διεθνείς προσωπικότητες, στις οποίες σχολίαζε ή ζητούσε πληροφορίες για τις πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Στην ανταλλαγή με τον Γιαγκλάντ, ο Νορβηγός αξιωματούχος απάντησε ότι την επόμενη ημέρα θα συναντούσε τον βοηθό του Λαβρόφ και θα πρότεινε επικοινωνία με τον Επστάιν.

Δεν είναι σαφές αν τελικά υπήρξε συνέχεια.

Μάλιστα, ο Επστάιν, μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στο Ελσίνκι η οποία είχε επικριθεί διεθνώς ως υπερβολικά φιλική προς τη Μόσχα, είχε σχολιάσει σχετικά: «Είμαι σίγουρος ότι ο Τραμπ πιστεύει πως τα πήγε υπέροχα. Νομίζει ότι μάγεψε τον αντίπαλό του. Δεν έχει ιδέα για τους συμβολισμούς. Δεν έχει ιδέα για τα περισσότερα πράγματα».

Η ανταλλαγή αυτή προήλθε από επικοινωνία του Επστάιν με τον πρώην υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Λάρι Σάμερς, ο οποίος τον ρώτησε: «Έχουν οι Ρώσοι κάτι για τον Τραμπ; Αυτό που έγινε σήμερα ήταν φρικτό ακόμη και για τα δικά του στάνταρ».

Οι σχέσεις με τον Στιβ Μπάνον και Άραβες αξιωματούχους

Σε άλλα emails, ο Επστάιν φαίνεται να προσπαθεί να επηρεάσει και πρώην στελέχη του Λευκού Οίκου. Στις 23 Ιουλίου 2018, έγραψε στον πρώην σύμβουλο του Τραμπ, Στιβ Μπάνον: «Αν θέλεις να έχεις επιρροή στην Ευρώπη, πρέπει να είσαι εκεί. Η ήπειρος δεν λειτουργεί με αποστάσεις. Μπορώ να σου κανονίσω συναντήσεις με ηγέτες, αλλά πρέπει να μείνεις μερικές ημέρες».

Ο Επστάιν διατηρούσε επίσης επικοινωνία με τον Σουλτάνο Αχμέντ μπιν Σουλαϊέμ, επιχειρηματία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο οποίος τον ρώτησε αν έπρεπε να αποδεχθεί πρόσκληση από συνεργάτη του Τραμπ, τον Τομ Μπαράκ, για την ορκωμοσία του 2017. «Θα έχει πολύ κόσμο, αλλά ίσως αξίζει για γνωριμίες στην Ουάσιγκτον ή στη Νέα Υόρκη», τού είχε απαντήσει ο χρηματιστής.

Σε άλλο μήνυμα, στέκεται σε γνωστό επιχειρηματία: «Μπορείς να φανταστείς; Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μού έστειλε μια σκηνή, χαλιά και όλα!»

Οι αντιδράσεις και η απάντηση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα για το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι «τα emails δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα, πέραν του ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκανε τίποτα λάθος».

«Οι Δημοκρατικοί επαναφέρουν την απάτη του Τζέφρι Επστάιν επειδή θέλουν να αποπροσανατολίσουν από το χάος που δημιούργησαν με το shutdown».

Τα νέα έγγραφα δείχνουν πως ο Επστάιν, παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, συνέχιζε να ελίσσεται στα υψηλότερα επίπεδα διεθνών σχέσεων, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως γνώστη της αμερικανικής πολιτικής και «έμπιστο» πρόσωπο για την κατανόηση του Τραμπ.

Η αλληλογραφία του, που περιλαμβάνει δεκάδες πολιτικούς, διπλωμάτες και επιχειρηματίες, αποκαλύπτει έναν άνθρωπο που χρησιμοποιούσε τις γνωριμίες του για να προβάλλει επιρροή, χωρίς κανείς να γνωρίζει πόσο πραγματική ήταν αυτή η δύναμη.

Με πληροφορίες από Politico