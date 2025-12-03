Μαρουσάκης: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία - Ξεκινούν απόψε οι καταιγίδες στην Αττική

Ισχυρές και μεγάλης διάρκειας καταιγίδες αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους τις επόμενες ώρες την Αττική, καθώς θα είναι από τις περιοχές που θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα.

Από την Πέμπτη, σφοδρό κύμα κακοκαιρίας θα «χτυπήσει» το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέχρι και την Παρασκευή, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Στη σημερινή πρόγνωσή του για την πορεία των φαινομένων, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εφιστά την προσοχή των πολιτών στην Αττική, καθώς όπως χαρακτηριστικά ξεκαθαρίζει αναμένεται τριπλάσιος όγκος νερού από την κακοκαιρία της προηγούμενης εβδομάδας.

«Ο νομός Αττικής δίνει σοβαρή υποψηφιότητα για να ξεπεράσει όσον αφορά το συγκεντρωτικό όγκο νερού ακόμα και τους 100-120 τόνους ανά στρέμμα» επισήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης στο OPEN.

Αναλυτικότερα, εξήγησε πως οι ημέρες που θέλουν προσοχή στην Αττική λόγω της ραγδαιότητας των φαινομένων είναι από το μεσημέρι της Πέμπτης και έπειτα, αλλά και η Παρασκευή.

Παράλληλα, ανέφερε πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, χαλαζοπτώσεις, δυνατούς ανέμους αλλά και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

