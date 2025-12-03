ΕΛΛΑΔΑ
ΕΟΦ: Ανακαλεί παρτίδες φαρμάκου για καρδιαγγειακές παθήσεις

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

LifO Newsroom
Φωτογραφία: Unsplash
Για λόγους τεχνικούς και όχι ποιοτικούς, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προχωρά στην ανάκληρη φαρμάκου για καρδιαγγειακές παθήσεις.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του οργανισμού «ανακαλούνται παρτίδες του φαρμακευτικού προϊόντος TEZULIX PR. TAB λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά την μετάβαση από την πώληση των τεμαχίων του προϊόντος που φέρουν ταινίες γνησιότητας στην πώληση αυτών που φέρουν κωδικό QR».

«Τονίζεται ότι οι εν λόγω παρτίδες δεν φέρουν κανένα ποιοτικό πρόβλημα. Η απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η εταιρεία.», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Δείτε τις παρτίδες που ανακαλούνται εδώ.

