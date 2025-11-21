ΔΙΕΘΝΗ
«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για απώλειες» δήλωσε ο Γάλλος ΓΕΕΘΑ για τη Ρωσία

Ο νέος αρχηγός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, κάλεσε τους δημάρχους της χώρας να προετοιμάσουν τους πολίτες για το ενδεχόμενο πολέμου με τη Ρωσία

O νέος αρχηγός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν / Φωτ: EPA, αρχείου
Ο νέος αρχηγός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, κάλεσε τους δημάρχους της χώρας να προετοιμάσουν τους πολίτες για το ενδεχόμενο πολέμου με τη Ρωσία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από κόμματα της άκρας αριστεράς και της ακροδεξιάς.

Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο δημάρχων στο Παρίσι την Τρίτη, ο Μαντόν είπε ότι η Γαλλία διαθέτει «τη γνώση, την οικονομική ισχύ και τους δημογραφικούς πόρους» για να αποτρέψει τη Μόσχα, αλλά προειδοποίησε πως αυτό προϋποθέτει εθνική προετοιμασία.

«Αν η χώρα δεν είναι έτοιμη να δεχθεί ότι θα χάσει παιδιά στο μέτωπο και να υποστεί οικονομικές πιέσεις, επειδή οι πόροι θα στραφούν στην αμυντική παραγωγή, τότε διατρέχουμε κίνδυνο», είπε από το βήμα, ζητώντας από τους αιρετούς να εξηγήσουν στους πολίτες ότι «η προστασία της ταυτότητάς μας μπορεί να απαιτήσει θυσίες».

Γαλλία: Αντιδράσεις από Αριστερά και Δεξιά στις δηλώσεις Μαντόν 

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, δήλωσε «κάθετη διαφωνία» και κατηγόρησε τον Μαντόν ότι υπερβαίνει τον ρόλο του. «Δεν είναι δουλειά του στρατηγού να προαναγγέλλει θυσίες που πηγάζουν από διπλωματικές αποτυχίες», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο ηγέτης του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ, μίλησε για «πολεμοχαρή ρητορική» και για προσπάθεια προετοιμασίας της κοινής γνώμης για πολεμική σύρραξη.

Από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, ο Σεμπαστιάν Σενύ του Εθνικού Μετώπου (Rassemblement National) δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο Μαντόν «δεν έχει καμία νομιμοποίηση να απευθύνει τέτοια μηνύματα» και εξέφρασε ανησυχία ότι τα σχόλια αντανακλούν «τη σκέψη του προέδρου Μακρόν».

Φωτ: EPA, αρχείου

Οι δύο αυτές παρατάξεις —Ανυπότακτη Γαλλία και Εθνικό Μέτωπο— είχαν ταχθεί κατά του ψηφίσματος του 2023 με το οποίο η Εθνοσυνέλευση στήριζε την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ο Μαντόν ανέλαβε τη θέση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ φέτος, διαδεχόμενος τον στρατηγό Τιερί Μπουρκάρ. Σε πρώτη ακρόαση στο κοινοβούλιο πέρυσι είχε προειδοποιήσει ότι οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι έτοιμες «σε τρία με τέσσερα χρόνια» για πιθανό «σοκ» από τη Ρωσία, τοποθέτηση που ερμηνεύτηκε ως παρότρυνση για επιτάχυνση των εξοπλισμών.

Η Γαλλία, όπως και πολλά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, εξετάζει το ενδεχόμενο ότι η Ρωσία θα μπορούσε να δοκιμάσει την αποτρεπτική ισχύ της Συμμαχίας πριν από το 2030, είτε έμμεσα μέσω κυβερνοεπιθέσεων και υβριδικών ενεργειών είτε με πιο άμεσους στρατιωτικούς τρόπους στην Ανατολική Ευρώπη.

Διαφορετικά οράματα για τον ρόλο της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ

Η διαμάχη γύρω από τις δηλώσεις του Μαντόν αναδεικνύει ευρύτερες διαφορές για τη θέση της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ. Η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν υποστηρίζει πλήρη αποχώρηση από τη Συμμαχία και ζητά η Γαλλία να ακολουθήσει ανεξάρτητη γραμμή άμυνας και εξωτερικής πολιτικής το συντομότερο δυνατό.

Το Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν επιδιώκει επίσης αποστασιοποίηση από το ΝΑΤΟ, κυρίως με αποχώρηση από το ολοκληρωμένο στρατιωτικό σκέλος, αλλά θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Αντίθετα, η κυβέρνηση Μακρόν υπερασπίζεται την παραμονή της χώρας στο ΝΑΤΟ, προωθώντας παράλληλα την ανάπτυξη μιας πιο αυτόνομης ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας εντός του ευρωατλαντικού πλαισίου.

Με δεδομένο ότι η Ανυπότακτη Γαλλία και το Εθνικό Μέτωπο εμφανίζονται ως οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε έναν μελλοντικό δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών, η στάση απέναντι στη Ρωσία και ο ρόλος της Γαλλίας στη Συμμαχία αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

