ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι

Τι θα συζητήσουν οι δύο πρόεδροι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι Facebook Twitter
Τη συνάντηση Μακρόν και Ζελένσκι προανήγγειλε η γαλλική προεδρία / Φωτ. αρχείου: EPA
0

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι.

Η συνάντηση των δύο προέδρων αναμένεται για τη 17η Νοεμβρίου και σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, σκοπός της συνάντησης είναι, η Γαλλία να επαναβεβαιώσει τη μακροχρόνια στήριξή της προς την Ουκρανία.

Αυτή θα είναι η ένατη φορά που ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέπτεται τη Γαλλία, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Τι προσδοκά η συνάντηση Μακρόν - Ζελένκσι

Μακρόν και Ζελένσκι θα συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η δυναμική όσον αφορά την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία, έπειτα από τη συνάντηση της Συμμαχίας των Πρόθυμων συμμάχων τον προηγούμενο μήνα, όπως σημειώνει η προεδρία.

Η Γαλλία και η Βρετανία ηγούνται της ομάδας Συμμαχία των Προθύμων που απαρτίζεται από χώρες, οι οποίες υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Στην τελευταία συνάντηση της Συμμαχίας, που πραγματοποιήθηκε την 24η Οκτωβρίου, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας στην Ευρώπη συντάχθηκαν με την πρόταση, να αξιοποιηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει και μάλιστα, να χρησιμοποιηθούν γρήγορα για να χρηματοδοτήσουν τη στήριξη προς το Κίεβο.

Μακρόν και Ζελένσκι θα συζητήσουν και για τη διμερή συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, η Οικονομία και η Άμυνα.

Νωρίτερα σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 430 drones και 18 πυραύλους στη διάρκεια μαζικών επιθέσεων τη νύχτα, ενώ το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα--ανέστειλε τις πετρελαϊκές εξαγωγές έπειτα από μια μεγάλη, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νέο βίντεο του πυροδότησε φήμες για το εσωτερικό του Forest Lodge

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νέο βίντεό του πυροδότησε φήμες για το εσωτερικό του Forest Lodge

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε πρόσφατο βίντεο του στα social media θεωρήθηκε ότι μοιράστηκε πλάνα από το εσωτερικό της νέας βασιλικής κατοικίας, όπου μετακόμισαν πριν λίγες ημέρες με την Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους
LIFO NEWSROOM
Lady Gaga: «Χρειάστηκα ψυχιατρική φροντίδα» - Η αποκάλυψη για τα γυρίσματα του «A Star Is Born»

Διεθνή / Lady Gaga: «Χρειάστηκα ψυχιατρική φροντίδα» - Η αποκάλυψη για τα γυρίσματα του «A Star Is Born»

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον ρόλο που την καθιέρωσε στη μεγάλη οθόνη, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα μίλησε πρώτη φορά ανοιχτά για τις δύσκολες συνθήκες που βίωνε παρασκηνιακά
LIFO NEWSROOM
ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΤΑ

Διεθνή / Γαλλία: Σε κατ' οίκον περιορισμό «καταδικάστηκαν» γάτα και ιδιοκτήτρια μετά από καταγγελία γειτόνισσας

Η γυναίκα που έκανε την καταγγελία στη Γαλλία, ανέφερε πως ο γάτος έμπαινε στον κήπο και κατέστρεφε τα φυτά της - Αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις για τη δικαστική απόφαση
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η Ρωσία καταθέτει στο ΣΑ του ΟΗΕ δικό της σχέδιο απόφασης, αμφισβητώντας την πρόταση των ΗΠΑ

Διεθνή / Γάζα: Η Ρωσία καταθέτει στο ΣΑ του ΟΗΕ δικό της σχέδιο, αμφισβητώντας την πρόταση των ΗΠΑ

Η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη ανέφερε σε σημείωμά της προς τα άλλα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗ ότι το δικό της σχέδιο είναι «αντιπρόταση», «εμπνευσμένη» από το αμερικανικό
LIFO NEWSROOM
Τι συμβαίνει στο BBC: Πώς ένα εσωτερικό έγγραφο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Διεθνή / Τι συμβαίνει στο BBC: Πώς ένα εσωτερικό έγγραφο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Το BBC βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς θεσμικής αναταραχής, που δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο δημοσιογραφικό σφάλμα, αλλά αγγίζει τον τρόπο διοίκησης και τη σχέση του οργανισμού με την πολιτική εξουσία
LIFO NEWSROOM
ANTIFA ΗΠΑ ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνή / Στο στόχαστρο των ΗΠΑ η Antifa: Ποιες δύο ελληνικές οργανώσεις χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές

Οι δύο αυτές ελληνικές οργανώσεις μπαίνουν στη λίστα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (FTOs) και τους Ειδικά Καθορισμένους Διεθνείς Τρομοκράτες (SDGTs)
LIFO NEWSROOM
 
 