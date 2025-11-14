Ο Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι.

Η συνάντηση των δύο προέδρων αναμένεται για τη 17η Νοεμβρίου και σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, σκοπός της συνάντησης είναι, η Γαλλία να επαναβεβαιώσει τη μακροχρόνια στήριξή της προς την Ουκρανία.

Αυτή θα είναι η ένατη φορά που ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέπτεται τη Γαλλία, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Τι προσδοκά η συνάντηση Μακρόν - Ζελένκσι

Μακρόν και Ζελένσκι θα συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η δυναμική όσον αφορά την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία, έπειτα από τη συνάντηση της Συμμαχίας των Πρόθυμων συμμάχων τον προηγούμενο μήνα, όπως σημειώνει η προεδρία.

Η Γαλλία και η Βρετανία ηγούνται της ομάδας Συμμαχία των Προθύμων που απαρτίζεται από χώρες, οι οποίες υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Στην τελευταία συνάντηση της Συμμαχίας, που πραγματοποιήθηκε την 24η Οκτωβρίου, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας στην Ευρώπη συντάχθηκαν με την πρόταση, να αξιοποιηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει και μάλιστα, να χρησιμοποιηθούν γρήγορα για να χρηματοδοτήσουν τη στήριξη προς το Κίεβο.

Μακρόν και Ζελένσκι θα συζητήσουν και για τη διμερή συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, η Οικονομία και η Άμυνα.

Νωρίτερα σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 430 drones και 18 πυραύλους στη διάρκεια μαζικών επιθέσεων τη νύχτα, ενώ το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα--ανέστειλε τις πετρελαϊκές εξαγωγές έπειτα από μια μεγάλη, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.