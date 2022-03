Πούτιν: Προαναγγέλλει «αυτοκάθαρση» της ρωσικής κοινωνίας από «μπάσταρδους και προδότες»

Για ανάγκη «αυτοκάθαρσης» της ρωσικής κοινωνίας με σκοπό την απαλλαγή από «καθάρματα και προδότες» έκανε λόγο ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν καθώς χιλιάδες πολίτες φεύγουν από τη χώρα εν μέσω των δυτικών κυρώσεων μετά την έναρξη του πολέμου.

«Η Δύση επιχειρεί να διασπάσει την κοινωνία μας με σενάρια για στρατιωτικές απώλειες και για κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των κυρώσεων, προκειμένου να προκαλέσει εξέγερση του λαού στη Ρωσία», είπε ο Πούτιν σε βίντεο που μοιράστηκε στο Twitter. «Όμως οποιοσδήποτε λαός, ειδικά ο ρωσικός λαός, είναι σε θέση να ξεχωρίσει τους αληθινούς πατριώτες από τα καθάρματα και τους προδότες και θα τους φτύσει», πρόσθεσε.

«Είμαι βέβαιος ότι αυτή η αναγκαία και φυσική αυτοκάθαρση της κοινωνίας θα ενισχύσει μόνο τη χώρα μας, την αλληλεγγύη, την ενότητά μας και την ετοιμότητά μας να απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση», τόνισε.

Ominous words from Putin about a “natural and necessary cleansing of the nation” to “spit out like flies” all representatives of a fifth column and “traitors” who do not back the Kremlin line. No wonder thousands are leaving the country in fear. pic.twitter.com/66LGpo12p3