Πούτιν: «Οι Ουκρανοί δεν είναι έτοιμοι για συνομιλίες» - «Ληστές» οι ηγέτες της ΕΕ, γιατί είπε «καλλιτέχνη» τον Ζελένσκι

Την ετήσια συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, το πρωί της Παρασκευής (19/12).

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα, στη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου, ότι η Μόσχα δεν πιστεύει πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με βάση τις αρχές που παρουσίασε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το 2024.

Σημειώνεται πως το 2024, η ρωσική πλευρά είχε απαιτήσει από την Ουκρανία να αποσύρει πλήρως τα στρατεύματά της από ολόκληρη την επικράτεια των περιοχών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ και να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Αφού είπε ότι η Ρωσία «θέλει να τερματίσει ειρηνικά τη σύγκρουση», ο Πούτιν δήλωσε στη συνέχεια ότι τα ρωσικά στρατεύματα «προχωρούν σε ολόκληρη την πρώτη γραμμή», αναφερόμενος σε πόλεις και χωριά που ισχυρίστηκε ότι τα ρωσικά στρατεύματα ήταν κοντά στην κατάληψή τους, συμπεριλαμβανομένου του Κράσνι Λιμάν στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ.

«Οι πρόσφατοι ισχυρισμοί της Ρωσίας για τα πεδία των μαχών έχουν, ωστόσο, αμφισβητηθεί. Η Μόσχα δήλωσε τον Νοέμβριο ότι είχε καταλάβει το Κουπιάνσκ στο Χάρκοβο, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακαταλάβει τμήματα της πόλης» σχολίασε το CNN, σε δημοσίευμά του.

Από την πλευρά του, λοιπόν, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εδαφικά κέρδη που σημειώνει τον τελευταίο καιρό ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα». «Τα στρατεύματά μας προελαύνουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου. Ο εχθρός υποχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Γιατί ο Πούτιν είπε «καλλιτέχνη» τον Ζελένσκι

Μάλιστα, σε ερώτηση για το πρόσφατο βίντεο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο γυρίστηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κουπιάνσκ, ο Πούτιν το απέρριψε λέγοντας ότι δεν τον εκπλήσσει, καθώς «είναι ηθοποιός και μάλιστα ταλαντούχος. Το γνωρίζουμε αυτό από τις ταινίες του από ένα παρελθόν», αλλά σημειώνει ότι το μνημείο όπου γυρίστηκε το βίντεο βρίσκεται «περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από την πόλη».

«Λοιπόν, αν η πόλη είναι υπό τον έλεγχό τους, γιατί δεν έρχονται στην ίδια την πόλη;», τόνισε.

Πούτιν: «Ληστές» οι ηγέτες της ΕΕ

Στη συνέχεια, ο Πούτιν χαρακτήρισε «ληστές» τους ηγέτες της ΕΕ, αναφορικά με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προσθέτοντας πως «η κλοπή δεν είναι ο κατάλληλος όρος για να περιγράψει αυτό το γεγονός. Είναι ληστεία. Η κλοπή γίνεται κρυφά, εδώ γίνεται ανοιχτά».

Ο Πούτιν ανέφερε επίσης, ότι οι προσπάθειες της ΕΕ να χρηματοδοτήσει τον εχθρό της Ρωσίας θα έχουν «σοβαρές συνέπειες», συγκρίνοντας τις εμπλεκόμενες χώρες με «ληστές» που στοχεύουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Είναι ληστεία. Οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές για τους διαρρήκτες», είπε σε κάποιο σημείο, προσθέτοντας ότι θα είναι «πολύ δύσκολο» για τις χώρες της ΕΕ, οι οποίες προσθέτουν επιπλέον βάρη στους προϋπολογισμούς τους μέσω του δανείου για την Ουκρανία.

Η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη, επειδή «μόλις ξεκινήσεις, δεν υπάρχει γυρισμός», είπε επίσης ο Πούτιν, επισημαίνοντας πως η Ρωσία θα υπερασπιστεί τον εαυτό της στα δικαστήρια, σε μια δικαιοδοσία που δεν εξαρτάται από πολιτικές αποφάσεις και συμπληρώνοντας ότι η Ευρώπη «θα πρέπει, αργά ή γρήγορα, να επιστρέψει ό,τι κλέβει» από τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από BBC και CNN