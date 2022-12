Πούτιν: Ο κίνδυνος πυρηνικού πολέμου αυξάνεται

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν διεμήνυσε σήμερα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να γίνει μια «μακρά διαδικασία», κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Φυσικά, αυτή μπορεί να είναι μια μακρά διαδικασία, αλλά η απόκτηση νέων εδαφών είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τη Ρωσία», είπε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ο κίνδυνος ενός πυρηνικού πολέμου αυξάνεται, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν έχει «τρελαθεί».

«Οι πυρηνικές μας δυνάμεις βρίσκονται σε πιο προηγμένη κατάσταση από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο» πρόσθεσε, λέγοχντας πως η Ρωσία δεν έχει «τρελαθεί» και ότι βλέπει το δικό της πυρηνικό οπλοστάσιο ως καθαρά αμυντικό αποτρεπτικό μέσο. Aκόμα ανέφερε ότι δεν έχουν αναπτύξει ακόμα τακτικά πυρηνικά όπλα σε άλλες χώρες, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ.

Ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε στην ερώτηση ενός ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος ζήτησε να μάθει «Πότε μπορούμε να περιμένουμε αποτελέσματα;».

Απαντώντας κι εκείνος με ερώτηση είπε: «Εννοείτε τα αποτελέσματα μιας ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης;». «Φυσικά, αυτή μπορεί να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Αλλά νέα εδάφη αποκτήθηκαν και αυτό εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τη Ρωσία, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα», ανέφερε και συμπλήρωσε πως η Θάλασσα του Αζόφ έγινε η «εσωτερική θάλασσα της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τονίζοντας πως «ακόμη και ο Πέτρος Α’ πολέμησε για αυτήν».

