ΠΟΥ: Ανησυχία για την κατάσταση στην Κίνα- Κατανοητά τα μέτρα των χωρών, ελλείψει πληροφοριών

Ελλείψει πληροφοριών από το Πεκίνο, είναι κατανοητό χώρες να παίρνουν προληπτικά μέτρα, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αναφορικά με τους περιορισμούς που θέτουν κράτη, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων κορωνοϊού στην Κίνα.

«Όπως είπα πρόσφατα, προκειμένου να γίνει συνολική ανάλυση κινδύνου της κατάστασης με τον κορωνοϊό στην Κίνα, ο ΠΟΥ χρειάζεται πιο λεπτομερή πληροφόρηση», επεσήμανε ο δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

«Ελλείψει αναλυτικής πληροφόρησης από την Κίνα, είναι κατανοητό ότι χώρες σε όλο τον κόσμο ενεργούν με τρόπους που πιστεύουν πως ίσως προστατεύσουν τους πολίτες τους», συμπλήρωσε, σε αναρτήσεις στο Twitter.

«Παραμένουμε ανήσυχοι για την εξελισσόμενη κατάσταση και συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε την Κίνα να ιχνηλατήσει τον ιό και να εμβολιάσει τους ανθρώπους που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο», επεσήμανε ακόμη μεταξύ άλλων ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

We remain concerned about the evolving situation and we continue encouraging #China to track the #COVID19 virus and vaccinate the highest risk people. We continue to offer our support for clinical care and protecting its health system.