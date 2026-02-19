Στο εδώλιο ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Άρχισε η δίκη «σταθμός» - Έδωσε την ίδια απάντηση πάνω από 12 φορές

Ξεκίνησε η δίκη «σταθμός», χθες Τετάρτη (19/2), με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ να καταθέτει για τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια γεμάτη αίθουσα δικαστηρίου στο Λος Άντζελες, ένας δικηγόρος έδειξε μια συνοφρυωμένη φιγούρα στον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, διευθύνοντα σύμβουλο της Meta.

Η φιγούρα αντιπροσώπευε ένα ευάλωτο παιδί. Ο δικηγόρος του ενάγοντος ρώτησε τον Ζούκερμπεργκ, 41 ετών, ντυμένο με ένα μπλε σκούρο κοστούμι και γκρι γραβάτα, αν μια λογική εταιρεία θα έπρεπε να βοηθήσει, να αγνοήσει ή να εκμεταλλευτεί το παιδί.

«Νομίζω ότι μια λογική εταιρεία θα έπρεπε να προσπαθήσει να βοηθήσει ένα άτομο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της», δήλωσε ο Ζούκερμπεργκ που καθόταν στο εδώλιο στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια στην κομητεία του Λος Άντζελες.

Ο Ζούκερμπεργκ, ο οποίος ίδρυσε το Facebook όταν ήταν φοιτητής το 2004, κατέθεσε για την υπόθεση εθισμού στην τεχνολογία, μετά από αγωγές εναντίον της Meta και του YouTube.

Αυτή η υπόθεση είναι η πρώτη που εκδικάζεται μετά από τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από ανήλικους, σχολικές περιφέρειες και γενικούς εισαγγελείς πολιτειών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα τσιγάρα ή οι κουλοχέρηδες στα καζίνο, είναι εθιστικά και επιβλαβή.

Οι εταιρείες τεχνολογίας αρνήθηκαν τους παραπάνω ισχυρισμούς.

Η εμφάνιση Ζούκερμπεργκ στο δικαστήριο- η πρώτη φορά που καταθέτει για την ασφάλεια των παιδιών ενώπιον ενόρκων- αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Meta, η οποία κατέχει το Instagram και το Facebook, με πάνω από 3,5 δισ. χρήστες, έχει δεχθεί πυρά ως ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους πλατφορμών για εφήβους.

Γονείς, καθώς και ομάδες για την πολιτική τεχνολογίας και την ασφάλεια των παιδιών έχουν κατηγορήσει την εταιρεία ότι εθίζει τους νέους στις εφαρμογές της και προκαλεί προβλήματα ψυχικής υγείας που έχουν οδηγήσει σε άγχος, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές και αυτοτραυματισμό.

Αυτές οι ανησυχίες έχουν αυξηθεί παγκοσμίως.

Το 2024, ο γενικός χειρουργός των ΗΠΑ ζήτησε την προσθήκη προειδοποιητικών ετικετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εξηγούν ότι οι πλατφόρμες σχετίζονται με βλάβες στην ψυχική υγεία των εφήβων.

Τον Δεκέμβριο, η Αυστραλία απαγόρευσε σε παιδιά κάτω των 16 ετών να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Μαλαισία, η Ισπανία και η Δανία εξετάζουν παρόμοιους κανόνες.

Ο Ζούκερμπεργκ έχει έρθει αντιμέτωπος με την οργή του κόσμου. Έχει κληθεί ενώπιον του Κογκρέσου για ανάκριση σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών σε πολλές περιπτώσεις. Σε μια ακρόαση του 2024, αναγκάστηκε να σταθεί όρθιος και να ζητήσει συγγνώμη από γονείς που είπαν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλαν στους θανάτους των παιδιών τους.

Δεκάδες γενικοί εισαγγελείς πολιτειών των ΗΠΑ έχουν επίσης, μηνύσει τη Meta για ισχυρισμούς για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και άλλα ζητήματα. Στο Νέο Μεξικό, ξεκίνησε αυτόν τον μήνα μια δίκη για μια υπόθεση που έφερε ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Ραούλ Τόρες, κατηγορώντας τη Meta ότι «επέτρεπε σε θηρευτές να φτάσουν σε παιδιά» και ότι είχε chatbots που έβλαψαν νέους.

Σε εσωτερικά έγγραφα που εμφανίστηκαν σε ορισμένες από τις αγωγές, ο Ζούκερμπεργκ και άλλα στελέχη του Meta, επανειλημμένα, υποβάθμισαν τους κινδύνους των πλατφορμών τους για τους νέους, ενώ απέρριψαν τις εκκλήσεις των εργαζομένων για ενίσχυση της προστασίας για νέους και πρόσληψη επιπλέον προσωπικού.

Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Τι κατέθεσε στη δίκη-σταθμό

Ορισμένα από αυτά τα έγγραφα εκτέθηκαν κατά τη διάρκεια των εναρκτήριων δηλώσεων της υπόθεσης στην οποία κατέθεσε ο Ζούκερμπεργκ την Τετάρτη.

Μια 20χρονη από την Καλιφόρνια, με τα αρχικά K.G.M., μήνυσε το YouTube, το TikTok, το Snap και το Meta το 2023, κατηγορώντας τις εταιρείες ότι έφτιαξαν τις εφαρμογές τους για να οδηγήσουν σε ψυχαναγκαστική χρήση. Αυτό οδήγησε στη σωματική της δυσμορφία, άγχος και κατάθλιψη, είπε. Η K.G.M. ήρθε σε συμβιβασμό με το Snap και το TikTok αλλά οι μεταξύ τους όροι είναι άγνωστοι.

Ο δικηγόρος της K.G.M., Mark Lanier, δήλωσε κατά την εναρκτήρια δήλωσή του αυτόν τον μήνα ότι οι εφαρμογές του Instagram και του YouTube δημιουργήθηκαν σαν «ψηφιακά καζίνο» που επωφελούνταν από την εθιστική συμπεριφορά. Έκανε αναφορά σε εσωτερικά έγγραφα της Meta και της Google, η οποία κατέχει το YouTube, συγκρίνοντας την τεχνολογία τους με τον τζόγο, τον καπνό και τη χρήση ναρκωτικών.

Σε ένα υπόμνημα του 2015, ο Ζούκερμπεργκ ενθάρρυνε τα στελέχη να δώσουν προτεραιότητα στην αύξηση του χρόνου που αφιερώνουν οι έφηβοι στις εφαρμογές της Meta.

Η Meta ανέφερε στην εναρκτήρια δήλωσή της ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας της K.G.M. προκλήθηκαν από οικογενειακή κακοποίηση και αναταραχή. Η εταιρεία παρουσίασε ιατρικά αρχεία για να δείξει ότι ο εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ήταν στο επίκεντρο των συνεδριών θεραπείας της.

Ο Άνταμ Μοσερί, διευθύνων σύμβουλος του Instagram, κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα ότι η εφαρμογή δεν ήταν «κλινικά εθιστική». Ωστόσο, πρόσθεσε πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη εάν χρησιμοποιηθούν υπερβολικά.

Το YouTube δήλωσε στην εναρκτήρια δήλωσή του ότι δεν ήταν εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ότι οι λειτουργίες του δεν είχαν σχεδιαστεί για να προκαλούν εθισμό. Ο Νιλ Μόχαν, διευθύνων σύμβουλος του YouTube, επρόκειτο να καταθέσει αυτήν την εβδομάδα, αλλά οι δικηγόροι του ενάγοντος τον αφαίρεσαν από τη λίστα μαρτύρων. Και δεν ήταν σαφές γιατί.

Την Τετάρτη, ο Lanier ρώτησε τον Ζούκερμπεργκ για το ιστορικό της εταιρείας με την ασφάλεια των παιδιών και τις προηγούμενες ακροάσεις του ενώπιον του Κογκρέσου.

Το προσωπικό επικοινωνίας της Meta εργάστηκε για να επιμεληθεί τη δημόσια εικόνα του Ζούκερμπεργκ, κάνοντας τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να φαίνονται περισσότερο «ανθρώπινες» παρά «ρομποτικές», σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα που παρουσίασε ο Lanier. Το 2017, ένα έγγραφο έδειξε ότι μέλη του προσωπικού συμβούλευσαν τον Ζούκερμπεργκ να επιδεικνύει μεγαλύτερη ενσυναίσθηση όταν μιλάει για ζητήματα ασφάλειας των παιδιών.

«Είμαι στην πραγματικότητα γνωστός ότι είμαι κάπως κακός σε αυτό», είπε ο Ζούκερμπεργκ, αναφερόμενος σε προηγούμενες μαρτυρίες και εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Ένα άλλο εσωτερικό έγγραφο έδειξε ότι το 2015, περίπου το ένα τρίτο όλων των παιδιών ηλικίας 10 έως 12 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή τέσσερα εκατομμύρια παιδιά, χρησιμοποιούσαν το Instagram. Τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν επιτρεπόταν να δημιουργούν λογαριασμούς, είπε ο κ. Lanier.

Το Instagram δεν είναι ένα επιβλαβές προϊόν, είναι μια πολύτιμη υπηρεσία, είπε ο Ζούκερμπεργκ. Ως αποτέλεσμα, «οι άνθρωποι θα θέλουν να το χρησιμοποιούν περισσότερο», πρόσθεσε.

Ο Ζούκερμπεργκ κράτησε τις απαντήσεις του σύντομες. Κατά καιρούς αμφισβήτησε τον Lanier, λέγοντας ότι παλαιότερες δηλώσεις είχαν αφαιρεθεί από το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονταν. Ο Ζούκερμπεργκ αμφισβήτησε επίσης, τη συνάφεια εγγράφων δεκαετιών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με θέματα που περιελάμβαναν την ασφάλεια των παιδιών, τη φιλανθρωπία, παλιά email, ακόμη και σχόλια που έκανε σε μια συνέντευξη στο podcast «The Joe Rogan Experience», ο Ζούκερμπεργκ χρησιμοποίησε την ίδια απάντηση πάνω από δώδεκα φορές.

«Το χαρακτηρίζετε λανθασμένα», επανέλαβε ο Ζούκερμπεργκ.

Το μεσημέρι, η δικαστής Carolyn Kuhl διέταξε όλους όσους ήταν στην αίθουσα του δικαστηρίου να βγάλουν τα έξυπνα γυαλιά τους, φοβούμενη ότι κάποιος κατέγραφε την κατάθεση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης όπως αυτά που έφτιαξε η Meta. Ήταν θέμα ασφάλειας για τους ενόρκους, είπε.

Στο τέλος της ανάκρισης του κ. Lanier, αυτός και έξι άλλοι άνθρωποι ξετύλιξαν ένα κολάζ 15 μέτρων από selfies που είχε δημοσιεύσει η K.G.M. στο Instagram, πολλές από τις οποίες με φίλτρα ομορφιάς. Ρώτησε τον Ζούκερμπεργκ αν η Meta είχε διερευνήσει ποτέ τον λογαριασμό της για ανθυγιεινή συμπεριφορά. Ο Ζούκερμπεργκ δεν απάντησε σε αυτήν την ερώτηση.

Οι δικηγόροι της Meta ανέλαβαν την ανάκριση μετά το μεσημεριανό γεύμα και ο Ζούκερμπεργκ αναφέρθηκε στην ιστορία δημιουργίας του Facebook όταν ήταν φοιτητής. Ο στόχος της εταιρείας, είπε, είναι ο ίδιος σήμερα: «να βοηθήσει τους ανθρώπους να παραμείνουν συνδεδεμένοι».

Η δίκη έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλοί σχημάτισαν πλήθος έξω από το δικαστήριο όταν ο Ζούκερμπεργκ έφτασε νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Ο 15χρονος γιος της Τζόαν Μπόγκαρντ πέθανε το 2019, αφού επιχείρησε να συμμετάσχει σε ένα challenge πνιγμού μέσω των social. Η Τζόαν Μπόγκαρντ έφτασε στις 7 π.μ. για να εξασφαλίσει μια θέση στην αίθουσα του δικαστηρίου, η οποία ορίστηκε μέσω κλήρωσης.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου διαλείμματος, είπε ότι ο Ζούκερμπεργκ απέφευγε τις ερωτήσεις και ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν εναντίον του ήταν ισχυρά. «Είναι έντονα εκεί μέσα», είπε. «Υπάρχουν πολλά συναισθήματα».

Με πληροφορίες από New York Times