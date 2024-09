Βίντεο από Λίβανο: Η προσπάθεια ανάσυρσης της σορού του Νασράλα από κρατήρα 30 μέτρων

Με βόμβες «bunker buster» (καταστροφέας καταφυγίων) - ειδικά σχεδιασμένες για να καταστρέφουν υπόγειες κατασκευές – φαίνεται ότι ισοπέδωσε το Ισραήλ το αρχηγείο – καταφύγιο της Χεζμπολαχ στη Βηρυτό, σκοτώνοντας τον ηγέτης της οργάνωσης Χασάν Νασράλα και άλλους ανώτατους διοικητές που ήταν μαζί του.

Στην επιχείρηση εξόντωσης του Νασράλα «Νέα Τάξη», η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έριξε δεκάδες βόμβες, βάρους σχεδόν ενός τόνου η καθεμιά στο ίδιο ακριβώς σημείο, ισοπεδώνοντας το αρχηγείο και ανοίγοντας κρατήρα σε βάθος 30 μέτρων.

Βίντεο που κυκλοφορούν σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν την επιχείρηση ανάσυρση της σορού του Νασράλα και άλλων αξιωματούχων της Χεζμπολάχ από τον κρατήρα, οι εικόνες όμως δεν επιβεβαιώνονται επισήμως.

Removing the bodies from Hezbollah Leader Hassan Nasrallah's bunker in Dahiyeh, Beirut after Israeli airstrikes. Massive crater formed following airstrikes with about 85 bunker-buster bombs weighing between 2,000 pounds each, fired from IAF 69th Squadron F-15I jets. pic.twitter.com/ktjrVxcNx5

Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός έδειξε ότι αεροπλάνα που είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση που σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, το βράδυ της Παρασκευής, μετέφεραν βόμβες 900 κιλών, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα πυρομαχικών και ανάλυση των New York Times.

Αναφορικά με την επίθεση που σκότωσε τον Χασάν Νασράλα και ολοκλήρωσε τη διάλυση της δομής της Χεζμπολάχ, το βίντεο έδειξε οκτώ αεροπλάνα εξοπλισμένα με τουλάχιστον 15 βόμβες των 900 κιλών, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικής κατασκευής BLU-109 με κιτ JDAM, ένα σύστημα καθοδήγησης ακριβείας που συνδέεται με βόμβες, σύμφωνα με τον Τρέβορ Μπολ, πρώην τεχνικό εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του αμερικανικού στρατού. Αυτές οι βόμβες, ένας τύπος πυρομαχικών γνωστό ως bunker busters, μπορούν να διεισδύσουν υπόγεια πριν εκραγούν.

These are the F-15I Ra'am strike fighters of the 69th Hammer Squadron of the #Israel Air Force which its brave women and men hunted #Hezbollah's leader Hassan #Nasrallah in Dahiya neighborhood of #Beirut yesterday. Watch them just before their successful operation 👇 pic.twitter.com/NqiBVzcAqi