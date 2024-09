Το Ισραήλ ξαναβομβαρδίζει τη Βηρυτό: «Χτυπάμε το αρχηγείο της Χεζμπολάχ»

Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στη Βηρυτό, την πρωτεύουσα του Λιβάνου, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση.

Διεθνή πρακτορεία μεταδίδουν σκηνές χάους στα νότια προάστια της Βηρυτού, ενώ οι ανταποκριτές αναφέρουν πως δεκάδες ασθενοφόρα βρίσκονται στους δρόμους της πόλης. Το τηλεοπτικό κανάλι al-Manar της Χεζμπολάχ μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 50 τραυματίστηκαν σήμερα από τα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Έξι κτίρια ισοπεδώθηκαν από τα πλήγματα που περιγράφονται ως τα πιο σφοδρά μετά τον πόλεμο του 2006.

Σε πλάνα από τη στιγμή της επίθεσης φαίνεται μια τεράστια έκρηξη και πυκνός καπνός να υψώνεται από την περιοχή. Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου περιέγραψε σκηνές χάους, με τους κατοίκους να φεύγουν έντρομοι από την περιοχή για να γλιτώσουν.



Παράλληλα, δεκάδες άμαχοι επιχειρούν να διαφύγουν, αναζητώντας ασφαλή σημεία.

Από την πλευρά του Ισραήλ αναφέρεται πως η επίθεση είχε στόχο το αρχηγείο της Χεζμπολάχ, χωρίς μέχρι τώρα να υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για στόχους. Εικάζεται, ωστόσο, πως στόχος του Ισραήλ είναι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Νασράλα, η κατάσταση του οποίου αυτή τη στιγμή παραμένει άγνωστη. Σημειώνεται πως η επίθεση εκτυλίχθηκε λίγη ώρα μετά την ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ, ο οποίος επιστρέφει απόψε στο Ισραήλ.

Το σημείο που στόχευε η επίθεση απέχει μόνο 700 με 800 μέτρα από ένα σχολείο όπου έχουν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι από το νότιο Λίβανο, μεταδίδει το BBC.

Στην αρχή όλοι, πίστευαν ότι ήταν μια ισχυρή ηχητική έκρηξη, αποτέλεσμα του ότι ισραηλινό αεροσκάφος έσπασε το φράγμα του ήχου. Στη συνέχεια όμως οι ήχοι των εκρήξεων συνεχίστηκαν, για πάνω από 90 δευτερόλεπτα. Οι άνθρωποι έτρεξαν έξω από τα κτίρια έντρομοι. Γυναίκες και παιδιά ούρλιαζαν και έκλαιγαν. «Είδα κάποιους ανθρώπους να λιποθυμούν, να πέφτουν στο έδαφος», μεταδίδει ο ανταποκριτής του BBC στη Βηρυτό.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων και το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ, Al Manar μετέδωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά διαδοχικά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού σήμερα περίπου στις 18:30, τοπική ώρα. Το Al Manar μετέδωσε ότι τέσσερα κτίρια καταστράφησαν από τις επιδρομές. Μετέδωσε εικόνες από ένα τεράστιο κρατήρα. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ακούγονται πολλαπλές ισχυρές εκρήξεις στην πόλη και ένα τεράστιο σύννεφο καπνού έχει υψωθεί.

Σειρήνες ασθενοφόρων ακούγονται σε όλη την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Η Νταχίε είναι ένα προάστιο της Βηρυτού όπου ζουν περίπου 700.000 άνθρωποι και δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στο στόχαστρο του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει τρεις δολοφονίες υψηλόβαθμων διοικητών της Χεζμπολάχ στο εν λόγω πυκνοκατοικημένο προάστιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Αυτή είναι η πέμπτη επίθεση σε λιγότερο από μια εβδομάδα στη Νταχίε που πραγματοποίησε το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από BBC

