ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πώς η Γαλλία σκληραίνει την στάση της απέναντι στους επιβάτες που προκαλούν επεισόδια στις πτήσεις

Το νέο πλαίσιο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να περιορίσουν τα επεισόδια εντός των καμπίνων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΓΙΑ ΣΚ - Πώς η Γαλλία σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους επιβάτες που προκαλούν επεισόδια στις πτήσεις Facebook Twitter
Φωτ. Αρχείου: Unsplash
0

Η Γαλλία προχωρά σε μία από τις πιο αυστηρές παρεμβάσεις που έχουν υιοθετηθεί στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση ανάρμοστης συμπεριφοράς μέσα σε αεροσκάφη, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά βίας, ανυπακοής και παρεμπόδισης του πληρώματος αποτελούν «αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια των πτήσεων».

Οι γαλλικές αρχές επισημαίνουν ότι στην Ευρώπη καταγράφονται 200 έως 500 περιστατικά ανά μήνα, ενώ το 2024 η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) σημείωσε ένα επεισόδιο σε κάθε 395 πτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση δημοσίευσε νέο προεδρικό διάταγμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 8 Νοεμβρίου και δημιουργεί ειδική βάση δεδομένων για την καταγραφή «επιβλαβούς συμπεριφοράς» από τους αερομεταφορείς.

Με βάση το νέο καθεστώς, οι επιβάτες που παραβιάζουν τρεις βασικούς κανόνες αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 10.000 ευρώ ή έως 20.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. Στις παραβάσεις περιλαμβάνονται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών όταν έχει ζητηθεί να απενεργοποιηθούν, η παρεμπόδιση του πληρώματος στην εκτέλεση των καθηκόντων του και η άρνηση συμμόρφωσης με εντολές ασφαλείας. Για τα σοβαρότερα περιστατικά προβλέπεται ακόμη και απαγόρευση επιβίβασης έως τέσσερα χρόνια.

Οι κυρώσεις αυτές ισχύουν για όλες τις πτήσεις αεροπορικών εταιρειών με γαλλική άδεια λειτουργίας και συνυπάρχουν με το υφιστάμενο πλαίσιο ποινικών κυρώσεων, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις, φυλάκιση έως πέντε έτη και πρόστιμο έως 75.000 ευρώ.

Ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρότ τόνισε ότι η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος είναι «απόλυτη προτεραιότητα», χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη κάθε συμπεριφορά που διαταράσσει τη λειτουργία της πτήσης. «Με αυτό το διάταγμα εξοπλιζόμαστε με τα μέσα για ταχεία και δίκαιη εφαρμογή των κανόνων. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η ανάρμοστη συμπεριφορά δεν θα γίνεται πλέον ανεκτή», σημείωσε.

Το νέο πλαίσιο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να περιορίσουν τα επεισόδια εντός των καμπίνων. Τον Απρίλιο του 2024 η Ryanair κατέθεσε αγωγή 15.000 ευρώ εναντίον επιβάτη, μετά την αναγκαστική εκτροπή πτήσης από το Δουβλίνο προς το Λανθαρότε στην Πορτογαλία, γεγονός που οδήγησε σε διανυκτέρευση 160 επιβατών στο Πόρτο. Η εταιρεία χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του επιβάτη «απαράδεκτη» και υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής.

Με την αυστηροποίηση των μέτρων, η Γαλλία επιχειρεί να θέσει σαφή όρια σε ένα φαινόμενο που συνεχώς διογκώνεται, επηρεάζοντας άμεσα την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των πτήσεων σε όλη την Ευρώπη.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ryanair: Μόνο ψηφιακές κάρτες επιβίβασης θα δέχεται η εταιρεία από τις 12 Νοεμβρίου - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Διεθνή / Ryanair: Μόνο ψηφιακές κάρτες επιβίβασης θα δέχεται η εταιρεία από τις 12 Νοεμβρίου - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η απόφαση έχει προκαλέσει αγωνία σχετικά με τους ηλικιωμένους επιβάτες, οι οποίοι ενδέχεται να μην διαθέτουν ή να μην είναι σε θέση να χειρίζονται ένα smartphone
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

G20 ΣΥΝΟΔΟΣ

Διεθνή / Χωρίς Τραμπ και Πούτιν η σύνοδος της G20: Έκκληση να τερματίσουν «τις συγκρούσεις που προκαλούν τόσο θάνατο»

Η κυβέρνηση Τραμπ μποϊκοτάρει τελείως τις συνομιλίες, καθώς κατηγορεί την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής ότι καταπιέζει τους λευκούς γαιοκτήμονες
LIFO NEWSROOM
ΓΙΑ ΣΚ - Βούτσιτς για τις καταγγελίες περί «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σαράγεβο: «Δεν έχω σκοτώσει κανέναν»

Διεθνή / Βούτσιτς για τις καταγγελίες περί «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σαράγεβο: «Δεν έχω σκοτώσει κανέναν»

Την ίδια ώρα, εισαγγελείς στο Μιλάνο έχουν ξεκινήσει έρευνα για Ιταλούς υπηκόους που ενδέχεται να συμμετείχαν σε αυτές τις δολοφονικές «εκδρομές»
LIFO NEWSROOM
Στον Λευκό Οίκο ο Μαμντάνι - «Είχαμε μια υπέροχη συνάντηση», λέει ο Τραμπ

Διεθνή / Στον Λευκό Οίκο ο Μαμντάνι: «Είχαμε μια υπέροχη συνάντηση», λέει ο Τραμπ

Απρόσμενα θετικό το κλίμα της συνάντησης - «Συμφωνήσαμε σε περισσότερα από όσα περιμέναμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος - Τι απάντησε για τον χαρακτηρισμό «φασίστας» που του αποδίδει ο Μαμντάνι
LIFO NEWSROOM
Σεισμός στο Μπανγκλαντές: Πέντε νεκροί και τουλάχιστον 100 τραυματίες

Διεθνή / Σεισμός στο Μπανγκλαντές: Πέντε νεκροί και τουλάχιστον 100 τραυματίες

«Δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοιο σεισμό στη ζωή μου. Ήμασταν στο γραφείο όταν άρχισαν να κουνιούνται τα έπιπλα. Τρέξαμε από τις σκάλες και είδαμε κι άλλους ανθρώπους να έχουν ήδη βγει έξω», είπε ένας εργαζόμενος στην Ντάκα
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Δραματική μείωση δωρεών μετά την εκεχειρία - Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν

Διεθνή / Γάζα: Δραματική μείωση δωρεών μετά την εκεχειρία - Ανθρωπιστικές οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

«Ο κόσμος νομίζει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν χρειάζονται πλέον βοήθεια» - Απελπιστική ανάγκη για βοήθεια καθώς πλησιάζει ο χειμώνας στον παλαιστινιακό θύλακα
LIFO NEWSROOM
 
 