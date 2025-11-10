Ryanair: Μόνο ψηφιακές κάρτες επιβίβασης θα δέχεται η εταιρεία από τις 12 Νοεμβρίου - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τον Σεπτέμβριο, η αεροπορική εταιρεία Ryanair ανακοίνωσε ότι από τα μέσα Νοεμβρίου θα δέχεται μόνο ψηφιακές κάρτες επιβίβασης.

Οι επιβάτες θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικό check-in και να δημιουργούν την κάρτα επιβίβασής τους μέσω της εφαρμογής Ryanair. Οι έντυπες κάρτες επιβίβασης δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχίες, κυρίως για τους ηλικιωμένους ταξιδιώτες που ενδέχεται να μην διαθέτουν ή να μην αισθάνονται άνετα με τη χρήση smartphone.

Ταυτόχρονα, πολλοί επιβάτες αναρωτιούνται τι θα συμβεί αν τους τελειώσει η μπαταρία, αν χαθεί ή κλαπεί το κινητό τους, ή αν δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Παρακάτω εξηγείται πώς θα λειτουργεί η νέα πολιτική και γιατί στην πράξη τα έντυπα boarding passes δεν θα καταργηθούν εντελώς.

Από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, οι επιβάτες της Ryanair θα πρέπει να έχουν την κάρτα επιβίβασής τους σε ψηφιακή μορφή μέσα στην εφαρμογή myRyanair.

Η μετάβαση αυτή είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου, αλλά αναβλήθηκε ώστε να μην συμπέσει με την περίοδο αυξημένων μετακινήσεων των σχολικών διακοπών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εταιρεία εξηγεί ότι σχεδόν το 80% των επιβατών χρησιμοποιεί ήδη ψηφιακές κάρτες επιβίβασης και ότι η αλλαγή ευθυγραμμίζεται με άλλους τομείς, όπως τα φεστιβάλ, οι συναυλίες και οι αθλητικές διοργανώσεις, όπου έχει καθιερωθεί η αποκλειστικά ψηφιακή είσοδος.

Ο διευθυντής μάρκετινγκ της Ryanair, Ντάρα Μπρέιντι, δήλωσε: «Η μετάβαση της Ryanair στο 100% ψηφιακές κάρτες επιβίβασης θα προσφέρει στους πελάτες μας μια πιο γρήγορη, έξυπνη και φιλική προς το περιβάλλον ταξιδιωτική εμπειρία».

Μέσα στην εφαρμογή, οι επιβάτες μπορούν επίσης να παραγγείλουν φαγητό και ποτά για προτεραιότητα εξυπηρέτησης, να λαμβάνουν ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για πύλες, επιβίβαση και καθυστερήσεις, καθώς και να αποθηκεύουν όλα τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα σε ένα σημείο.

Τι γίνεται αν δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην ψηφιακή κάρτα επιβίβασης;

Υπάρχουν διάφορα σενάρια στα οποία ένας επιβάτης μπορεί να μην έχει πρόσβαση στην ψηφιακή του κάρτα, όπως το να μη διαθέτει smartphone ή να έχει τελειώσει η μπαταρία του.

Σε αυτή την περίπτωση, η Ryanair έχει επιβεβαιώσει ότι οι ταξιδιώτες μπορούν να ζητήσουν έντυπη κάρτα επιβίβασης από τα γραφεία check-in του αεροδρομίου.

Η κάρτα θα εκδίδεται δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι ο επιβάτης έχει ήδη κάνει ηλεκτρονικό check-in.

Το ίδιο ισχύει και για τις πτήσεις που αναχωρούν από το Μαρόκο, όπου οι τοπικές αρχές απαιτούν έντυπη κάρτα επιβίβασης. Και σε αυτή την περίπτωση, αρκεί να έχει ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό check-in ώστε η κάρτα να εκδοθεί χωρίς χρέωση στα γραφεία του αεροδρομίου.

Με πληροφορίες από euronews.com

