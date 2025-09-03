Πολωνία σε σταυροδρόμι: Τραμπ ή ΕΕ; Η μάχη Τουσκ – Ναβρότσκι απειλεί τη χώρα

Όταν ο Πολωνός πρόεδρος Καρόλ Ναβρότσκι φτάσει στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, το γεγονός θα μπορούσε να προβάλει τη χώρα του ως ανερχόμενη δύναμη της Ευρώπης. Ωστόσο, τα πολιτικά προβλήματα στη Βαρσοβία ρίχνουν βαριά σκιά, απειλώντας να αποδυναμώσουν την Πολωνία την ώρα που η διεθνής επιρροή της ήταν στο ζενίθ.

Η σύγκρουση ανάμεσα στον πρόεδρο Ναβρότσκι, που στηρίζεται από την εθνικιστική αντιπολίτευση και τη MAGA πτέρυγα του Τραμπ, και τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, φιλοευρωπαίο και υπέρμαχο της ΕΕ, έχει οδηγήσει σε πολιτικό αδιέξοδο. Από τη βοήθεια στην Ουκρανία μέχρι την αντιμετώπιση του ελλείμματος, τίποτα δεν μπορεί να περάσει χωρίς την προεδρική υπογραφή.

Η παράλυση στη νομοθετική διαδικασία ανησυχεί επενδυτές και αναλυτές, καθώς η Πολωνία χρειάζεται σταθερότητα για να χρηματοδοτήσει μεγάλα έργα υποδομών και άμυνας. Η αντιπαράθεση κορυφώνεται: ο πρόεδρος βάζει βέτο σε νομοσχέδια για Ουκρανούς πρόσφυγες, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ακόμα και για το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Η Πολωνία, ο ρόλος του Τραμπ και οι διεθνείς σχέσεις

Η Πολωνία είναι ζωτικής σημασίας για το ΝΑΤΟ, με περίπου 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες στο έδαφός της. Ωστόσο, η στενή σχέση του Ναβρότσκι με τον Τραμπ συγκρούεται με τη φιλοευρωπαϊκή στρατηγική του Τουσκ. Αυτό εγείρει ερωτήματα στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο για το πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι η Βαρσοβία ως εταίρος.

Η πολιτική συμβίωση είναι τεταμένη. Ο Τουσκ, άλλοτε σύμβολο της ευρωπαϊκής ενότητας, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον πιο μαχητικό Ναβρότσκι, που επιδιώκει στενότερους δεσμούς με την Ουάσινγκτον και απορρίπτει την προοπτική της Ουκρανίας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ.

Καθώς η Πολωνία καλείται να παίξει κομβικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στον πόλεμο της Ουκρανίας, το ερώτημα παραμένει: μπορεί να σταθεί ως ενωμένη δύναμη ή οι εσωτερικές συγκρούσεις θα την αποδυναμώσουν;

Με πληροφορίες από Bloomberg