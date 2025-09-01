ΔΙΕΘΝΗ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κατατέθηκε αίτημα για ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στην άμβλωση

Με περισσότερες από 1 εκατομμύριο υπογραφές, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου» υπέβαλε το αίτημά της για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης που θα καταστήσει την άμβλωση πιο προσβάσιμη

Φωτογραφία: Unsplash
Φωτογραφία: Unsplash
Το ζήτημα της άμβλωσης εισέρχεται στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, το κίνημα «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου: Για Ασφαλή και Προσβάσιμη Άμβλωση» υπέβαλε τη Δευτέρα (1/9) αίτημα με περισσότερες από 1 εκατομμύριο υπογραφές.

Το αίτημα καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην εθελούσια διακοπή κύησης.

Η συντονίστρια της πρωτοβουλίας, Nika Kovač, υπενθυμίζει την κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στην Ευρώπη: «Στην Ευρώπη, 20 εκατομμύρια γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και προσιτή άμβλωση. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να πεθαίνουν λόγω περιορισμένης πρόσβασης στην άμβλωση», εξηγεί.

«Γνωρίζουμε ότι ακόμη και αν η άμβλωση απαγορεύεται, οι γυναίκες θα βρουν πάντα τρόπο να την κάνουν. Και συχνά αυτό είναι επικίνδυνο», προσθέτει η Kovač.

Τα μέλη της πρωτοβουλίας τόνισαν επίσης τη σημασία της αναφοράς στο σημερινό πολιτικό πλαίσιο.

«Όταν βλέπεις τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, στη Μάλτα, στην Πολωνία, σε τόσες χώρες, και τον τρόπο με τον οποίο η άκρα δεξιά προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα για να τα περιορίσει, να τα μετατρέψει σε αντικείμενο συζήτησης... νομίζω ότι θα ήταν ντροπή να μην αγωνιστούμε για να τα υπερασπιστούμε», λέει η Ελληνίδα δημοσιογράφος, Αναστασία Γιάμαλη, που βρέθηκε στο πλευρό των μελών του κινήματος για να στηρίξει την πρωτοβουλία.

Άμβλωση: Τι ισχύει στις ευρωπαϊκές χώρες

Η πρωτοβουλία υπενθυμίζει ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα χρονικά όρια και τους κανόνες για την άμβλωση.

25 κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν νομιμοποιήσει την εθελούσια διακοπή κύησης. Ωστόσο, το χρονικό όριο για την άμβλωση κυμαίνεται από τις 10 εβδομάδες σε Πορτογαλία και Κροατία έως τις 24 εβδομάδες στην Ολλανδία. Η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών έχει όριο τις 12 εβδομάδες.

Η Πολωνία και η Μάλτα είναι τα δύο κράτη-μέλη με την πιο περιοριστική νομοθεσία. Στην Πολωνία επιτρέπεται άμβλωση μόνο σε περιπτώσεις βιασμού ή κινδύνου για τη ζωή της μητέρας. Στη Μάλτα, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να απειλείται η ζωή της μητέρας και η βιωσιμότητα του εμβρύου.

Η Επιτροπή έχει προθεσμία έως τον Μάρτιο για να αποφασίσει αν θα δώσει συνέχεια ή όχι στο αίτημα. Διευκρίνισε επίσης σε ανακοίνωσή της ότι η πρωτοβουλία δεν αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «δικαιώματος στην άμβλωση».

Με πληροφορίες από euronews.com

