Ουκρανία: Σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε πολλές περιφέρειες - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Η Ρωσία εξαπέλυσε σφοδρούς βομβαρδισμούς σε πολλές περιφέρειες της Ουκρανίας σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να σκοτωθεί στην πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Ζαπορίζια, ο Ιβάν Φεντόροφ, έκανε λόγο για ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 22, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

"Τα ρωσικά πλήγματα κατέστρεψαν σπίτια, προκάλεσαν ζημιές σε πολλές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων καφετεριών, πρατηρίων καυσίμων και βιομηχανικών επιχειρήσεων", όπως διευκρίνισε στο Telegram. Δεκάδες κτήρια και κατοικίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ή αέριο, πρόσθεσε.

Λίγο βορειότερα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ έκανε επίσης λόγο για επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. "Υποδομές υπέστησαν ζημιές (στις πόλεις) Ντνίπρο και Πάβλογκραντ, προκαλώντας πυρκαγιές", εξήγησε στο Telegram o περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ, διευκρινίζοντας πως δεν έχουν καταγραφεί θύματα.

Την Τρίτη, 26 Αυγούστου, η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως ρωσικά στρατεύματα έχουν προωθηθεί στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει από την πλευρά του πως προελαύνει από τον Ιούλιο.

Πιο μακριά στο μέτωπο, η περιφέρεια του Βολίν, στα σύνορα με την Πολωνία, δέχθηκε "μαζική επίθεση με εχθρικά drones", σύμφωνα με τον αξιωματούχο της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Ρουντνίτσκι, που διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα προς το παρόν.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, η εταιρία σιδηροδρόμων έκανε λόγο για καθυστερήσεις λόγω ζημιών που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί.

Στη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη, η πρωτεύουσα υπέστη βομβαρδισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε 25 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες»

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες», ακούστηκε να λέει ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς σήμερα, σε σχετική με το Ουκρανικό ζήτημα τοποθέτησή του πλάι στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

«Ο πόλεμος αυτός θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες. Εμείς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι», είπε πιο αναλυτικά ο Μερτς από την Τουλόν. Για τον ίδιο, η διατήρηση αυτού του «συνασπισμού των προθύμων» αποτελεί είναι «προτεραιότητα» Γαλλίας και Γερμανίας.

Για τον Μερτς, οι περίπου 30 και κυρίως Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας που έχουν συγκροτηθεί υπό αυτή την ονομασία είναι «έτοιμοι, σε ευρεία συναίνεση, να βοηθήσουν την Ουκρανία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο». Όπως τόνισε στην ίδια τοποθέτησή του στο γαλλογερμανικό υπουργικό συμβούλιο: «Δεν θα εγκαταλείψουμε την Ουκρανία»