ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πολωνία: Αναγνωρίζει γάμους ομόφυλων ζευγαριών που έγιναν στο εξωτερικό

O αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων από το κόμμα της Αριστεράς, χαρακτήρισε την απόφαση ως «ορόσημο»

ΠΟΛΩΝΙΑ ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΓΑΜΟΣ ΛΟΑΤΚΙ Facebook Twitter
0

Στις 20 Μαρτίου, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Πολωνίας (NSA) έκρινε ότι οι δημόσιες αρχές της χώρας οφείλουν να αναγνωρίζουν γάμους ομόφυλων ζευγαριών που έχουν τελεστεί σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρώντας τους στο πολωνικό ληξιαρχείο.

Στην Πολωνία, ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου δεν επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία. Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2012 είχε παραχωρήσει περιορισμένα δικαιώματα στα ομόφυλα ζευγάρια, κυρίως σε ζητήματα συμβίωσης, ενώ επιμέρους νόμοι προβλέπουν επίσης περιορισμένες παροχές, όπως το δικαίωμα άρνησης κατάθεσης κατά του συντρόφου και ορισμένα κοινωνικά οφέλη.

Τον Νοέμβριο του 2025, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αποφανθεί ότι τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να αναγνωρίζουν ενώσεις μεταξύ δύο πολιτών της ΕΕ, εφόσον αυτές έχουν «νομίμως συναφθεί σε άλλο κράτος-μέλος» και το ζευγάρι έχει ασκήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής.

Πολωνία: Ο γάμος ομόφυλου ζευγαριού στο Βερολίνο που άλλαξε τη νομοθεσία

Η άρνηση αναγνώρισης τέτοιων ενώσεων, σύμφωνα με το ΔΕΕ, αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο και παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, τόσο ως προς την ελεύθερη μετακίνηση όσο και ως προς τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

Η υπόθεση που οδήγησε στη νέα απόφαση αφορούσε δύο Πολωνούς άνδρες που παντρεύτηκαν στο Βερολίνο το 2018, αλλά δεν είχαν λάβει νομική αναγνώριση στην Πολωνία.

Με τη νέα απόφαση, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο ανέτρεψε προηγούμενες αποφάσεις διοικητικού δικαστηρίου της Βαρσοβίας και των ληξιαρχικών αρχών, διατάσσοντας την καταχώριση του γάμου στο εθνικό μητρώο εντός 30 ημερών.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων από το κόμμα της Αριστεράς, Κριστόφ Γκαβκόφσκι, χαρακτήρισε την απόφαση «ορόσημο», σημειώνοντας ότι πλέον «οι οικογένειες ουράνιου τόξου είναι ίσες απέναντι στον νόμο».

Με πληροφορίες από Pink News

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

