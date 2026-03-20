ΣτΕ για ομόφυλα ζευγάρια: Συνταγματικός ο γάμος και το δικαίωμα στην υιοθεσία

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε, κατά πλειοψηφία, ότι τόσο η δυνατότητα υιοθεσίας ανηλίκου από ομόφυλα έγγαμα ζευγάρια όσο και ο πολιτικός γάμος μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Με την υπ’ αριθμ. 392/2026 απόφαση, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι οι διατάξεις του νόμου 5089/2024 ευθυγραμμίζονται με βασικές συνταγματικές αρχές, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξίας, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και η ισότητα ενώπιον του νόμου, ενώ αντανακλούν και τη μεταβολή των κοινωνικών αντιλήψεων τα τελευταία χρόνια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ομόφυλα ζευγάρια: Τι λέει το ΣτΕ για την υιοθεσία

Ως προς την υιοθεσία, το ΣτΕ επισημαίνει ότι η αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος για ομόφυλα ζευγάρια αποτελεί φυσική συνέπεια της αναγνώρισης του γάμου μεταξύ τους. Τονίζεται ότι το ισχύον πλαίσιο προβλέπει αυστηρές εγγυήσεις, όπως κοινωνική έρευνα σε δύο στάδια και τελική κρίση από το αρμόδιο δικαστήριο.

Με βάση αυτά, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν παραβιάζεται η συνταγματική προστασία της παιδικής ηλικίας ούτε το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, καθώς κάθε περίπτωση αξιολογείται ξεχωριστά από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς αποκλεισμούς λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι το Σύνταγμα δεν επιβάλλει η υιοθεσία να προσομοιάζει τη βιολογική οικογένεια με δύο ετερόφυλους γονείς, ενώ ήδη επιτρέπεται η υιοθεσία από ένα μόνο άτομο. Το ΣτΕ απορρίπτει επίσης το επιχείρημα περί άνισης μεταχείρισης των παιδιών που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες.

Σε ό,τι αφορά τον πολιτικό γάμο, το ΣτΕ τονίζει ότι οι θεσμοί του γάμου και της οικογένειας εξελίσσονται και δεν είναι στατικοί. Η επέκταση του δικαιώματος σε ομόφυλα ζευγάρια δεν θίγει τα δικαιώματα των ετερόφυλων ούτε τις θρησκευτικές παραδόσεις.

Το δικαστήριο επισημαίνει ότι ο γάμος ως πολιτειακός θεσμός απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως πεποιθήσεων, ενώ η τεκνοποιία δεν αποτελεί υποχρεωτικό σκοπό του. Επιπλέον, η συνταγματική προστασία της οικογένειας καλύπτει όλες τις σύγχρονες μορφές οικογενειακής ζωής.

Το ΣτΕ καταλήγει ότι οι επίμαχες ρυθμίσεις δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα ούτε στο ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά αντίθετα ενισχύουν την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής χωρίς διακρίσεις.

Η σχετική αίτηση ακύρωσης, που είχε κατατεθεί από δύο σωματεία και μία μη κερδοσκοπική εταιρεία κατά υπουργικής απόφασης για τις ληξιαρχικές πράξεις, απορρίφθηκε.