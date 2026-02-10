Τα ομόφυλα ζευγάρια στις Φιλιππίνες μπορούν να έχουν κοινή ιδιοκτησία ακινήτων

Η ανώτατη δικαστική αρχή στις Φιλιππίνες απεφάνθη ότι τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να θεωρούνται συνιδιοκτήτες ακινήτων, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναγνώριση βασικών περιουσιακών δικαιωμάτων στη χώρα.

Εφαρμόζοντας για πρώτη φορά σχετική διάταξη του Οικογενειακού Κώδικα, το Ανώτατο Δικαστήριο των Φιλιππίνων έκρινε ότι τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να αναγνωρίζονται ως συνιδιοκτήτες, εφόσον αποδεικνύεται ότι και τα δύο μέρη συνέβαλαν στην απόκτηση του ακινήτου.

Οι ομόφυλες ενώσεις παραμένουν παράνομες στις καθολικές Φιλιππίνες, οι οποίες είναι -μαζί με το Βατικανό- οι μόνες χώρες στον κόσμο όπου δεν επιτρέπεται το διαζύγιο. Το θεσμικό αυτό πλαίσιο έχει αφήσει τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια χωρίς νομική προστασία σε ζητήματα ιδιοκτησίας, οικονομικών και υγειονομικής περίθαλψης.

Φιλιππίνες: Πώς προέκυψε η δικαστική απόφαση για τα ομόφυλα ζευγάρια

Η απόφαση του δικαστηρίου, που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, αφορούσε μια πρώην σχέση μεταξύ δύο γυναικών, οι οποίες ήρθαν σε ρήξη για την πώληση του σπιτιού και του οικοπέδου τους σε προάστιο της Μανίλα. Η μία από τις δύο αρνήθηκε να προχωρήσει στην πώληση, παρότι αρχικά είχε συμφωνήσει, γεγονός που οδήγησε την άλλη να προσφύγει σε κατώτερο δικαστήριο ζητώντας τη διανομή της περιουσίας.

Το αίτημα απορρίφθηκε τόσο από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο όσο και από το Εφετείο. Ωστόσο, στις 5 Φεβρουαρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε τις προηγούμενες αποφάσεις. Βασίστηκε σε έγγραφο που είχε συντάξει η μία σύντροφος, και είχε αναγνωριστεί από την άλλη, σύμφωνα με το οποίο είχε καταβάλει το 50% του κόστους αγοράς και ανακαίνισης του ακινήτου.

Το ακίνητο είχε καταχωριστεί στο όνομα μόνο της μίας, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατά την αγορά, καθώς οι δύο γυναίκες δεν ήταν παντρεμένες ούτε συνδέονταν με συγγένεια εξ αίματος.

Φιλιππίνες: Το Άρθρο 148 εφαρμόζεται πρώτη φορά για ομόφυλα ζευγάρια

Αν και ο Οικογενειακός Κώδικας των Φιλιππίνων ορίζει τον γάμο ως ένωση μεταξύ άνδρα και γυναίκας, το δικαστήριο επεσήμανε ότι το Άρθρο 148, το οποίο ρυθμίζει τις «περιουσιακές σχέσεις προσώπων που ζουν μαζί αλλά δεν μπορούν να παντρευτούν νόμιμα», δεν κάνει διάκριση φύλου και «εφαρμόζεται σε όλες τις μορφές συμβίωσης».

Το Άρθρο 148 ισχύει και για τα ομόφυλα ζευγάρια, τόνισε ο αναπληρωτής δικαστής Marvic Leonen, «διαφορετικά καθιστούμε νομικά αόρατες ορισμένες μορφές θεμιτών στενών ανθρώπινων σχέσεων».

Η αναπληρώτρια δικαστής Amy Lazaro Javier πρόσθεσε ότι το Άρθρο 148 δεν μπορεί να περιορίζεται στα ετερόφυλα ζευγάρια, «λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες αξίες της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς και την κραυγαλέα και αδικαιολόγητη διαφορά στη μεταχείριση των ετερόφυλων ζευγαριών σε σχέση με τα ομόφυλα».

Εκπρόσωπος του Ανώτατου Δικαστηρίου, η Camille Ting, επιβεβαίωσε στο BBC ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που το Άρθρο 148 του Οικογενειακού Κώδικα χρησιμοποιείται για την επίλυση υπόθεσης που αφορά περιουσιακά δικαιώματα ομόφυλου ζευγαριού.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο κάλεσε επίσης την κυβέρνηση και τους νομοθέτες να προχωρήσουν σε ουσιαστική αντιμετώπιση των αναγκών των ομόφυλων ζευγαριών.

