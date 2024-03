Πολωνία: 17 τραυματίες από επίθεση - Αυτοκίνητο έπεσε σε διάβαση πεζών

Δεκαεπτά ανθρώπους που βρίσκονταν σε διάβαση πεζών τραυμάτισε σήμερα ένα αυτοκίνητο στην Πολωνία, όταν τους παρέσυρε.

Οι πληροφορίες που έρχονται από τις πολωνικές αρχές θέλουν τους 17 ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τον οδηγό να ήταν σε διάβαση πεζών στο Στσέτιν της βορειοδυτικής Πολωνίας.

Υπάρχει ένα «συμβάν» με «17 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις είναι ανήλικοι» είπε ο περιφερειάρχης Άνταμ Ρουντάφσκι στους δημοσιογράφους. Αυτή την ώρα, οι δύο από τους 17 τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του οδηγού που προκάλεσε τον τραυματισμό των δεκαεπτά ανθρώπων στην Πολωνία.

In the Polish city of Szczecin, a car drove into a crowd of people, injuring 12 The driver fled the scene and collided with four other vehicles on the way. pic.twitter.com/hXqMJu6xWe

In the centre of Szczecin, a car driver hit 17 people at a pedestrian crossing. Two of the injured people are in critical condition. The perpetrator fled the scene, but was apprehended after some time. He is a 33-year-old man. pic.twitter.com/AvTPHKymLK