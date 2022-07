Πολιτική συμφωνία στην ΕΕ για «κόφτη» στο φυσικό αέριο

Σε «πολιτική συμφωνία» για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου ενόψει του ερχόμενου χειμώνα φαίνεται ότι κατέληξαν οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την είδηση έκανε γνωστή η τσεχική προεδρία του συμβουλίου, σε tweet της. «Αυτό δεν ήταν μια αδύνατη αποστολή! Οι υπουργοί κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου ενόψει του ερχόμενου χειμώνα» ανέφερε.

