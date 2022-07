«Πολιτική καταιγίδα» στην Ινδία για το πελώριο άγαλμα με τα λιοντάρια που κοσμεί το κοινοβούλιο

Έντονες επικρίσεις κατά της κυβέρνησης της Ινδίας για το επιβλητικό άγαλμα που επιλέχθηκε να κοσμεί το νέο Κοινοβούλιο της χώρας και το οποίο κρίθηκε «επιθετικό».

Το δέκα τόνων μπρούτζινο άγαλμα, το οποίο αποτυπώνει τέσσερα λιοντάρια, είναι μία αντιγραφή αρχαίου εθνικού εμβλήματος, κάτι που, ωστόσο, οι αντιδρώντες δεν αποδέχονται, επιμένοντας πως το αρχικό έργο δεν είχε επιθετική όψη.

Εμμένουν πως τα λιοντάρια «βρυχώνται», ενώ τα δόντια τους είναι ακονισμένα και καταγγέλλουν πως ίσως το άγαλμα αποτελεί σύμβολο της πολιτικής που ακολουθεί ο πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι.

Η ιστορία του εθνικού εμβλήματος

Το άγαλμα βασίζεται σε ένα γλυπτό του 3ου αιώνα π.Χ., γνωστό ως «Πρωτεύουσα των λιονταριών του Ασόκα» το οποίο στήθηκε σε έναν πυλώνα από τον αυτοκράτορα Ασόκα στο Σαρνάτ, σημερινή περιοχή του Ουτάρ Πραντές.

Μετά την ανεξαρτησία της Ινδίας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1947, μια δισδιάστατη απεικόνιση του αγάλματος - με τρία από τα λιοντάρια, με το τέταρτο να μην φαίνεται - υιοθετήθηκε ως το κρατικό έμβλημα της Ινδίας. Σήμερα, εμφανίζεται στα επίσημα κυβερνητικά επιστολόχαρτα, καθώς και στα διαβατήρια και τα νομίσματα της χώρας.

Αντιδράσεις

Το νέο, 6,5 μέτρων άγαλμα αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα σε τελετή με τη συμμετοχή του Μόντι, που στη συνέχεια ανήρτησε φωτογραφίες από την εκδήλωση αλλά και πλάνα από τη συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους στην οικοδομή του νέου Κοινοβουλίου. Τα εγκαίνιά του αναμένονται σύντομα.

Ο Τζαϊράμ Ραμές, μέλος του κόμματος Ινδικό Εθνικό Κογκρέσο επεσήμανε πως, σε αντίθεση με το αρχικό, το άγαλμα στο Κοινοβούλιο άλλαξε τον «χαρακτήρα και τη φύση των λιονταριών» και έκανε λόγο για «θρασύτατη προσβολή» ενός εθνικού συμβόλου.

