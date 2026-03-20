Politico: Πρόταση Πούτιν για διακοπή πληροφοριών Ιράν και Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ρωσίας απευθύνθηκε στις ΗΠΑ - Η απάντηση της Ουάσινγκτον

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου από τη συνάντηση Τραμπ, Πούτιν στην Αλάσκα / Getty Images
Η Ρωσία πρότεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία το Κρεμλίνο θα σταματούσε να παρέχει πληροφορίες στο Ιράν, όπως ακριβείς συντεταγμένες αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή, εάν η Ουάσινγκτον διέκοπτε τη μεταφορά πληροφοριών προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα με γνώση των διαπραγματεύσεων, η πρόταση έγινε από τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ προς τους εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Μαϊάμι.

Οι ΗΠΑ απέρριψαν την πρόταση, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ανησυχία στην Ευρώπη

Παρά την απόρριψη, η ίδια η ύπαρξη της πρότασης έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε Ευρωπαίους διπλωμάτες, οι οποίοι φοβούνται ότι η Μόσχα επιχειρεί να δημιουργήσει ρήγμα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ σε μια κρίσιμη περίοδο για τις διατλαντικές σχέσεις.

Ένας διπλωμάτης της ΕΕ χαρακτήρισε την πρόταση «εξοργιστική», ενώ εκφράζονται αμφιβολίες για το αν οι επαφές ΗΠΑ–Ρωσίας οδηγούν σε ουσιαστική πρόοδο για ειρήνη στην Ουκρανία ή αν αποτελούν προσπάθεια της Μόσχας να πετύχει μια διμερή συμφωνία με την Ουάσινγκτον, αφήνοντας την Ευρώπη στο περιθώριο.

Την Πέμπτη, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την Ουκρανία, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, έχουν «παγώσει».

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ρόλος Ιράν και στρατιωτική συνεργασία

Σύμφωνα με πηγές, η Ρωσία έχει ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία με το Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου. Δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι η Μόσχα παρέχει δορυφορικές εικόνες και τεχνολογία drones για την υποστήριξη ιρανικών επιχειρήσεων στην περιοχή, κάτι που το Κρεμλίνο έχει χαρακτηρίσει «ψευδείς ειδήσεις».

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της ρωσικής υποστήριξης προς το Ιράν και της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία, δηλώνοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «ίσως βοηθά λίγο το Ιράν, όπως κι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία».

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παρέχουν πληροφορίες στην Ουκρανία, παρά τη μείωση άλλων μορφών στήριξης. Πέρυσι, η Ουάσινγκτον είχε διακόψει προσωρινά αυτή τη συνεργασία μετά από ένταση μεταξύ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στους συμμάχους.

Η ανταλλαγή πληροφοριών θεωρείται πλέον ένας από τους τελευταίους βασικούς πυλώνες της αμερικανικής στήριξης προς το Κίεβο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει σημαντικά τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αποστέλλουν όπλα στην Ουκρανία μέσω προγραμμάτων του ΝΑΤΟ, ενώ η προμήθεια κρίσιμων πυρομαχικών αεράμυνας αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω του πολέμου Ισραήλ - Ιράν.

Παράλληλα, η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να χαλαρώσει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, με στόχο τη σταθεροποίηση των αγορών, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από Ευρωπαίους ηγέτες, όπως ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Με πληροφορίες από Politico

Διεθνή

