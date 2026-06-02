Ο Ζόχραν Μαμντάνι γεμίζει τη Νέα Υόρκη με αφίσες υπέρ των τρανς δικαιωμάτων

Με την έναρξη του Pride Month, η Νέα Υόρκη βγάζει τα τρανς δικαιώματα σε μετρό, αφίσες και ψηφιακές οθόνες, σε μια περίοδο που η τρανς κοινότητα στις ΗΠΑ δέχεται νέα πολιτική πίεση.

The LiFO team
Ο Ζόχραν Μαμντάνι ξεκινά το Pride Month στη Νέα Υόρκη με καμπάνια για τα τρανς δικαιώματα. φωτογραφία Getty images
Η Νέα Υόρκη ξεκινά το Pride Month με μια φράση που θα εμφανιστεί σε μετρό, αφίσες και ψηφιακές οθόνες σε όλη την πόλη: «Trans Rights Are Human Rights».

Ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι ανακοίνωσε τη νέα δημόσια καμπάνια μαζί με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νέας Υόρκης, το νέο Γραφείο ΛΟΑΤΚΙ+ Υποθέσεων και το Τμήμα Υγείας και Ψυχικής Υγιεινής της πόλης.

Η καμπάνια δεν θεσπίζει νέα δικαιώματα. Θυμίζει όμως στους τρανς και gender-nonconforming Νεοϋορκέζους ότι η πόλη ήδη τους προστατεύει στην εργασία, στη στέγαση, στους δημόσιους χώρους, στις τουαλέτες, στα αποδυτήρια και στις καθημερινές επαφές με θεσμούς και υπηρεσίες.

Το μήνυμα της νέας καμπάνιας της Νέας Υόρκης: τα τρανς δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα.

Το μήνυμα είναι απλό, αλλά η στιγμή δεν είναι. Στις ΗΠΑ, τα τρανς δικαιώματα έχουν βρεθεί ξανά στο κέντρο μιας σκληρής πολιτικής μάχης, με επιθέσεις στην πρόσβαση στην υγεία, στην ορατότητα και στην προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων. Η Νέα Υόρκη, με την καμπάνια αυτή, επιχειρεί να πει δημόσια ότι οι τρανς άνθρωποι δεν είναι μόνοι τους απέναντι σε αυτή την πίεση.

«Σε μια στιγμή που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τροφοδοτεί επιθέσεις κατά των τρανς ανθρώπων σε όλη τη χώρα, η Νέα Υόρκη κάνει κάτι σαφές: θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας, θα υπερασπιστούμε την ανθρωπιά σας και θα σταθούμε δίπλα σας χωρίς δισταγμό», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Στην πράξη, η καμπάνια υπενθυμίζει ότι τα τρανς και gender-nonconforming άτομα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το σωστό όνομα και τις σωστές αντωνυμίες τους, να εκφράζουν ελεύθερα την ταυτότητα φύλου τους και να έχουν πρόσβαση σε χώρους που αντιστοιχούν στο φύλο τους. Υπενθυμίζει επίσης ότι οι διακρίσεις στην εργασία, στη στέγαση και στους δημόσιους χώρους απαγορεύονται από τη νομοθεσία της πόλης.

Το timing έχει ιδιαίτερη σημασία. Στη Νέα Υόρκη, οι καταγγελίες για διακρίσεις με βάση το φύλο έχουν φτάσει στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων πέντε ετών, αντιστοιχώντας πλέον σε σχεδόν 20% των υποθέσεων που κατατίθενται στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της πόλης.

Την ίδια ώρα, η τρανς κοινότητα έχει δεχθεί ισχυρά πλήγματα και στον χώρο της υγείας. Το NYU Langone Health ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι σταματά πρόγραμμα gender-affirming care για ανηλίκους, επικαλούμενο το ρυθμιστικό περιβάλλον, ενώ έχει δεχθεί και ποινική κλήτευση από εισαγγελική αρχή του Τέξας για στοιχεία τρανς ανηλίκων που είχαν λάβει φροντίδα από το 2020 έως το 2026.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η καμπάνια του Μαμντάνι λειτουργεί λιγότερο ως τυπική δημοτική πρωτοβουλία και περισσότερο ως δημόσια δήλωση θέσης: ότι τα τρανς δικαιώματα δεν είναι αφηρημένη πολιτική συζήτηση, αλλά ζήτημα καθημερινής ασφάλειας, αξιοπρέπειας και παρουσίας στην πόλη.

Για τον Μαμντάνι, που έχει ήδη ιδρύσει Γραφείο ΛΟΑΤΚΙ+ Υποθέσεων με τρανς επικεφαλής, η καμπάνια προσθέτει ακόμη έναν κρίκο στην προσπάθεια να παρουσιαστεί η Νέα Υόρκη ως αντίβαρο στο αντι-τρανς κύμα που δυναμώνει σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ.

Με στοιχεία από Them

Η Νέα Υόρκη αποκτά για πρώτη φορά ειδικό γραφείο για θέματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με την Taylor Brown να γίνεται το πρώτο τρανς πρόσωπο που αναλαμβάνει την ηγεσία γραφείου ή υπηρεσίας του δήμου.
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, διόρισε τη Σον(τά) Σμιθ-Κρουζ στην υπηρεσία που διαχειρίζεται τα δημοτικά αρχεία της πόλης, σε μια περίοδο όπου η ιστορική μνήμη και η πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα έχουν μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής σύγκρουσης.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΥΡΩΠΗ

Διεθνή / Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται ότι υιοθετεί πρακτικές τύπου ICE στη μεταναστευτική πολιτική της

Ευρωπαϊκοί θεσμοί κατέληξαν σε συμφωνία για νέο πλαίσιο επιστροφών μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα, το οποίο προβλέπει ευκολότερες απελάσεις, δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός ΕΕ και ισόβια απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ
Ο Έλον Μασκ συνδέει την πολιτική του στροφή με την τρανς κόρη του

Διεθνή / Ο Έλον Μασκ συνδέει την πολιτική του στροφή με την τρανς κόρη του

Η Βίβιαν Γουίλσον, η αποξενωμένη τρανς κόρη του Έλον Μασκ, είχε αρνηθεί ότι η ταυτότητά της ευθύνεται για τη δεξιά στροφή του. Ο ίδιος όμως απάντησε θετικά σε ανάρτηση που υποστήριζε ακριβώς αυτό.
Διεθνή / Blake Lively και Justin Baldoni επιστρέφουν στα δικαστήρια

Η νομική ομάδα της ηθοποιού έχει ασκήσει αγωγή εναντίον του συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends with Us» για την καταβολή δικαστικών εξόδων και αποζημίωσης, αναζωπυρώνοντας μια δικαστική διαμάχη που διαρκεί χρόνια
Διεθνή / Ουκρανία: Τουλάχιστον 10 νεκροί εν μέσω μαζικών επιθέσεων της Ρωσίας

Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα εξαπέλυε «συστηματικά πλήγματα», ως απάντηση σε επίθεση με ουκρανικά drones σε κοιτώνα στη ρωσοκρατούμενη περιοχή του Λουχάνσκ, όπου σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι
Διεθνή / Το Ιράν διακόπτει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο

Η Τεχεράνη απειλεί με καθολικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και την ενεργοποίηση άλλων μετώπων - «Προς το συμφέρον του Νετανιάχου να σαμποτάρει οποιαδήποτε συμφωνία», σχολιάζει ο διεθνής Τύπος για τις επιθέσεις στον Λίβανο
