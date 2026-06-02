Blake Lively και Justin Baldoni επιστρέφουν στα δικαστήρια

Οι δικηγόροι της Blake Lively εμφανίστηκαν ξανά τη Δευτέρα ενώπιον δικαστή στη Νέα Υόρκη, ζητώντας δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις από τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends with Us», Justin Baldoni, μετά από έναν συμβιβασμό που είχε επιτευχθεί τον περασμένο μήνα στη νομική τους διαμάχη.

Η νομική ομάδα της 38χρονης ηθοποιού υποστήριξε ότι η αγωγή δυσφήμισης που είχε κατατεθεί εναντίον της από τον Baldoni και την εταιρεία παραγωγής του, Wayfarer Studios, αποτελούσε πράξη αντιποίνων, η οποία απαγορεύεται από τη νομοθεσία της Καλιφόρνια.

Οι δικηγόροι του Baldoni απέρριψαν τον ισχυρισμό.

Η Lively είχε καταθέσει την πρώτη της καταγγελία εναντίον του Baldoni τον Δεκέμβριο του 2024, ισχυριζόμενη ότι ο ηθοποιός – ο οποίος ήταν και σκηνοθέτης της ταινίας – είχε μιλήσει ανάρμοστα για την ερωτική του ζωή και είχε επιχειρήσει να αλλάξει την ταινία ώστε να συμπεριληφθούν σκηνές σεξ που δεν υπήρχαν στο σενάριο.

Η Lively υποστήριξε επίσης ότι ο Baldoni οργάνωσε εκστρατεία δημοσίων σχέσεων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καταστρέψει τη φήμη της.

Ο Baldoni και η εταιρεία του Wayfarer είχαν ανταποδώσει με αγωγή κατά της Lively και του συζύγου της Ryan Reynolds, κατηγορώντας τους για εκβιασμό και δυσφήμιση, αλλά ένας δικαστής απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς πέρυσι.

Η Wayfarer είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι ούτε η εταιρεία, ούτε τα στελέχη της, ούτε η ομάδα δημοσίων σχέσεων της προέβησαν σε ενέργειες αντιποίνων κατά της Lively.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση, Lewis Liman, απέρριψε επίσης ορισμένους ισχυρισμούς της Lively, αλλά έκανε δεκτές τις κατηγορίες της για αντίποινα.

Οι πλήρεις όροι του εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Η ταινία «It Ends with Us», βασισμένη στο μπεστ σέλερ της Αμερικανίδας συγγραφέως Colleen Hoover, απέφερε περισσότερα από 350 εκατομμύρια δολάρια στο box office το 2024, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς.

Με πληροφορίες από Guardian

