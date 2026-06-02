Ο Ζελένσκι ζητά πυραύλους από τον Τραμπ μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε πόλεις της Ουκρανίας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να στείλει πυραύλους Patriot στην Ουκρανία, μετά από μια καταστροφική ρωσική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 14 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες ακόμη.

Η Ρωσία εκτόξευσε 73 πυραύλους και 656 drones κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία, συμπεριλαμβανομένων οκτώ υπερηχητικών πυραύλων Tsirkon. Οι βασικοί στόχοι ήταν το Κίεβο, οι κεντρικές πόλεις Ντνίπρο και Ζαπορίζια, καθώς και οι ανατολικές πόλεις Πολτάβα και Χάρκοβο.

Δυνατές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα, ενώ οι κάτοικοι κατέφυγαν σε υπόγεια, διαδρόμους και σταθμούς μετρό. Μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από την πόλη.

Понад 500 працівників ДСНС залучено до ліквідації наслідків нічної російської атаки по наших містах і громадах. Основний удар був по Києву, де знову пошкоджено десятки житлових будинків та інша суто цивільна інфраструктура. На жаль, відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття… pic.twitter.com/hdotgWoyZq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 2, 2026

«Μια μεγάλης κλίμακας επίθεση και μια απολύτως διαφανής δήλωση από τη Ρωσία», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αν η Ουκρανία δεν προστατεύεται από βαλλιστικές και άλλες πυραυλικές επιθέσεις, αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν».

Πρόσθεσε: «Η Ευρώπη χρειάζεται τα δικά της αντιαβαλλιστικά συστήματα ώστε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει επιτέλους. Και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών για την προμήθεια πυραύλων όπως οι Patriot. Υπολογίζουμε στην υποστήριξη των εταίρων μας και σε αποτελεσματικές απαντήσεις στο σημερινό πλήγμα».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι το Κίεβο εξαντλεί τα αποθέματα αναχαιτιστικών Patriot, που προμηθεύουν οι ΗΠΑ, τα οποία είναι το μόνο σύστημα αεράμυνας ικανό να αναχαιτίζει γρήγορους βαλλιστικούς πυραύλους του εχθρού.

Την περασμένη εβδομάδα έκανε την πρωτοφανή κίνηση να στείλει επιστολή στον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο ζητώντας βοήθεια. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τα Patriot «ζωτικής σημασίας εργαλείο» για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Οι βαλλιστικοί πύραυλοι, τόνισε, αποτελούν «το τελευταίο μεγάλο πλεονέκτημα της Μόσχας στο πεδίο της μάχης».

Μέχρι στιγμής, όμως, η κυβέρνηση Τραμπ έχει αγνοήσει τις εκκλήσεις του Ζελένσκι, με εκατοντάδες σπάνια και ακριβά συστήματα Patriot να έχουν καταναλωθεί τον Φεβρουάριο κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε ότι τα τελευταία ρωσικά πλήγματα δείχνουν πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εξαντλήσει τις επιλογές του. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία διεξάγει μια ολοένα και πιο επιτυχημένη αεροπορική εκστρατεία με drones μεγάλου βεληνεκούς, πλήττοντας διυλιστήρια και λιμάνια στη Ρωσία, καθώς και έναν κρίσιμο χερσαίο διάδρομο που συνδέει την κατεχόμενη νότια Ουκρανία με την Κριμαία.

Ο Σιμπίχα είπε: «Ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου και ηττημένος που δεν έχει άλλα χαρτιά πέρα από την τρομοκρατία. Η Μόσχα χάνει στο πεδίο της μάχης. Καμία ποσότητα πυραύλων δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό».

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν στο Ντνίπρο. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας διασώστης που σκοτώθηκε στο δεύτερο πλήγμα μιας επίθεσης τύπου «διπλού χτυπήματος», όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο του πρώτου πλήγματος. Έξι άνθρωποι αγνοούνταν μετά την κατάρρευση μιας τετραώροφης πολυκατοικίας, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι μια πιθανή πυραυλική επίθεση σε 24ώροφη πολυκατοικία προκάλεσε κατάρρευση και άνθρωποι πιθανόν έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια. Άλλα κτίρια, συμπεριλαμβανομένης μιας εννιαώροφης πολυκατοικίας, τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Last night, dozens of Russian missiles and drones attacked Kyiv. Once again, thousands of people packed the subway stations, seeking safety while Russia targeted them in their sleep.



The tragic toll so far: 5 killed, over 60 injured including three children. And these numbers… pic.twitter.com/XUdLEFWxrm — Klitschko (@Klitschko) June 2, 2026

«Στην περιοχή Ομπολόν, αυτοκίνητα καίγονται μετά από πλήγματα από θραύσματα πυραύλων. Υπάρχουν επίσης πυρκαγιές σε δύο σημεία σε ανοιχτούς χώρους, μεταξύ αυτών και κοντά σε παιδικό σταθμό», είπε ο Κλίτσκο.

Με πληροφορίες από Guardian