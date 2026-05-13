Ο Τραμπ ταξιδεύει στο Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ - «Είμαστε οι δύο υπερδυνάμεις»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο, σήμερα, Τετάρτη για την πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ.

«Είμαστε οι δύο υπερδυνάμεις», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο την Τρίτη. «Είμαστε το ισχυρότερο έθνος στη Γη σε στρατιωτικούς όρους. Η Κίνα θεωρείται δεύτερη».

Παρότι ο Τραμπ επιδιώκει να προβάλλει εικόνα ισχύος, η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ευαίσθητη στιγμή για την προεδρία του, καθώς η δημοτικότητά του στο εσωτερικό έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο με το Ιράν και την άνοδο του πληθωρισμού ως συνέπεια αυτής της σύγκρουσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει μια επιτυχία μέσω συμφωνιών με την Κίνα για περισσότερες αγορές αμερικανικών τροφίμων και αεροσκαφών, λέγοντας ότι θα συζητήσει με τον Σι «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο» για το εμπόριο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει να ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας ενός «Συμβουλίου Εμπορίου» με την Κίνα για την αντιμετώπιση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών. Το συμβούλιο θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή ενός νέου εμπορικού πολέμου που πυροδοτήθηκε πέρυσι μετά τις αυξήσεις δασμών από τον Τραμπ - κίνηση στην οποία η Κίνα απάντησε αξιοποιώντας τον έλεγχό της στις σπάνιες γαίες. Αυτό οδήγησε σε ετήσια ανακωχή τον περασμένο Οκτώβριο.

Ωστόσο, ο Τραμπ φτάνει στο Πεκίνο ενώ το Ιράν συνεχίζει να κυριαρχεί στην εσωτερική πολιτική ατζέντα του. Ο πόλεμος έχει οδηγήσει στο ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, εγκλωβίζοντας δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου και προκαλώντας εκτίναξη των τιμών ενέργειας σε επίπεδα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Σι δεν χρειάζεται να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης, παρότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, βρέθηκε στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα.

«Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, για να είμαι ειλικρινής, επειδή έχουμε το Ιράν πλήρως υπό έλεγχο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

Η Ταϊβάν και το εμπόριο ψηλά στην ατζέντα

Το καθεστώς της Ταϊβάν φαίνεται επίσης να αποτελεί βασικό θέμα, καθώς η Κίνα δυσαρεστείται με τα σχέδια των ΗΠΑ να πουλήσουν όπλα στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο το Πεκίνο θεωρεί μέρος της κινεζικής επικράτειας.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα συζητήσει με τον Σι ένα πακέτο εξοπλισμών ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν, το οποίο εγκρίθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση τον Δεκέμβριο αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Ο Αμερικανός ηγέτης έχει δείξει μεγαλύτερη αμφιθυμία απέναντι στην Ταϊβάν, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το αν θα μπορούσε να μειώσει τη στήριξη προς τη νησιωτική δημοκρατία.

Ταυτόχρονα, η Ταϊβάν - ως ο κορυφαίος κατασκευαστής μικροτσίπ στον κόσμο - έχει καταστεί κρίσιμη για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, με τις ΗΠΑ να εισάγουν φέτος περισσότερα αγαθά από την Ταϊβάν παρά από την Κίνα. Ο Τραμπ επιχείρησε να αξιοποιήσει προγράμματα της εποχής Μπάιντεν και δικές του συμφωνίες για να φέρει περισσότερη παραγωγή μικροτσίπ στις ΗΠΑ.

Η εφημερίδα του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, People’s Daily, δημοσίευσε την Τρίτη ένα ιδιαίτερα αυστηρό κύριο άρθρο, υπογραμμίζοντας ότι η Ταϊβάν είναι «η πρώτη κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να παραβιαστεί στις σχέσεις Κίνας–ΗΠΑ» και «το μεγαλύτερο σημείο κινδύνου» μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ λέει ότι η σχέση του με τον Σι είναι σταθερή

Παρά ταύτα, ο Τραμπ παρουσίαζε ήδη το ταξίδι ως επιτυχία πριν ακόμη φύγει από τον Λευκό Οίκο. Μίλησε ανοιχτά για την προγραμματισμένη ανταποδοτική επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ, εκφράζοντας τη λύπη του που η αίθουσα χορού που κατασκευάζεται δεν θα είναι έτοιμη εγκαίρως.

«Θα έχουμε μια εξαιρετική σχέση για πολλές, πολλές δεκαετίες», είπε ο Τραμπ για τις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας. «Όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος Σι θα έρθει εδώ προς το τέλος του έτους. Αυτό θα είναι συναρπαστικό. Μακάρι να είχε ολοκληρωθεί η αίθουσα χορού».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε ήδη μιλήσει με τον Σι και ότι η συνάντηση θα είναι «θετική», καθώς επιβιβαζόταν στο Air Force One μαζί με συνεργάτες, μέλη της οικογένειάς του και ισχυρούς επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και ο Έλον Μασκ.

Καθώς πετούσε προς το Πεκίνο, ο Τραμπ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το «πρώτο αίτημά» του προς τον Σι θα είναι να ενισχύσει την παρουσία αμερικανικών εταιρειών στην Κίνα.

«Θα ζητήσω από τον πρόεδρο Σι, έναν ηγέτη εξαιρετικής διάκρισης, να "ανοίξει" την Κίνα ώστε αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να δείξουν τη μαγεία τους και να βοηθήσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία να φτάσει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο!», έγραψε ο Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να λάβει επίσημη τελετουργική υποδοχή κατά την άφιξή του στην κινεζική πρωτεύουσα το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Τραμπ θέλει τριμερή συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα

Ο Τραμπ σκοπεύει επίσης να θέσει την ιδέα μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας που θα θέτει όρια στον αριθμό πυρηνικών όπλων που διατηρεί κάθε χώρα, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ που ενημέρωσε δημοσιογράφους πριν από το ταξίδι. Ο αξιωματούχος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, σύμφωνα με τους κανόνες ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Η Κίνα στο παρελθόν είχε δείξει ψυχρότητα απέναντι σε μια τέτοια συμφωνία. Το πυρηνικό της οπλοστάσιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πενταγώνου, ξεπερνά τις 600 επιχειρησιακές πυρηνικές κεφαλές και απέχει πολύ από την ισοτιμία με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, οι οποίες εκτιμάται ότι διαθέτουν περισσότερες από 5.000 κεφαλές η καθεμία.

Η τελευταία συμφωνία πυρηνικών εξοπλισμών, γνωστή ως New START treaty, μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών έληξε τον Φεβρουάριο, αφαιρώντας κάθε περιορισμό στα δύο μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα. Καθώς η συμφωνία έληγε, ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα της Ρωσίας για παράταση ενός έτους και ζήτησε «μια νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη» συμφωνία που θα περιλαμβάνει και την Κίνα.

Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι η Κίνα διαθέτει πάνω από 600 επιχειρησιακές πυρηνικές κεφαλές και ότι θα ξεπεράσει τις 1.000 έως το 2030.

Με πληροφορίες από Associated Press