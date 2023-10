Πόλεμος στο Ισράηλ: 10.000 διαδηλωτές στην Ιορδανία- Τραυματίες και συγκρούσεις με την αστυνομία

Συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς ξέσπασαν σήμερα στην Ιορδανία κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ.

Οι διαδηλωτές πυρπόλησαν ιδιοκτησίες κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην πρωτεύουσα της χώρας, ανέφερε η αστυνομία. Επίσης αναφέρθηκαν τραυματισμοί πολλών αστυνομικών. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 10.000 άτομα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Όχι πρεσβεία των σιωνιστών στην αραβική γη» φώναζαν οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν για να κάνουν πορεία μετά τη μεσημεριανή προσευχή. Πολλοί από τους συγκεντρωμένους κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και πορτρέτα του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν με τη λεζάντα «Εγκληματίας πολέμου», στα αραβικά και τα αγγλικά.

Ταυτόχρονα, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, τον οποίο χαρακτήριζαν «προδότη».

Huge protests now outside US embassy in Lebanon, Iraq, Jordan, Turkey etc.



Remember that in Oct 1983, US barracks in Beirut were bombed, leading to the death of 240 US Marines.



Three months later, USA packed up and got the hell out of Lebanon.



pic.twitter.com/kOCoXzvozy