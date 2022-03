Ένα σημαντικό μνημείο του Ολοκαυτώματος επλήγη στο Κίεβο στον τελευταίο βομβαρδισμό που είχε ως στόχο τον πύργο τηλεπικοινωνιών της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Το μνημείο του Μπάμπι Γιαρ βρίσκεται σε ένα μαζικό τάφο 34.000 Εβραίων που εκτελέστηκαν από τα SSτο 1941, όταν η πόλη βρισκόταν υπό ναζιστική κατοχή.

«Το να προσπαθεί ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν να στρεβλώσει και να παραποιήσει το Ολοκαύτωμα για να δικαιολογήσει μια παράνομη εισβολή σε μια κυρίαρχη και δημοκρατική χώρα, είναι απολύτως αποκρουστικό. Είναι συμβολικό πως αρχίζει να επιτίθεται στο Κίεβο βομβαρδίζοντας την περιοχή του Μπάμπι Γιαρ, του μεγαλύτερου σφαγείου των Ναζί» ανέφερε ο Νάταν Σαράνσκι, διευθυντής του Μνημείου.

The second Russian missile reportedly missed the TV tower and hit the area of the Holocaust memorial.

