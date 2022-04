Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο Κίεβο σήμερα Μπλίνκεν και Όστιν – Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις

Το Κίεβο προετοιμάζεται για την πρώτη έλευση Αμερικανών αξιωματούχων, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, την ώρα που οι δυνάμεις της Μόσχας συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε το Σάββατο πως θα συναντηθεί σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, και τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Λόιντ Όστιν. Ο Λευκός Οίκος έχει αρνηθεί να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του, ο Ζελένσκι έδωσε λίγες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο που θα έχουν οι συνομιλίες, αλλά υπογράμμισε πως αναμένει ουσιαστικά αποτελέσματα. «Όχι απλώς δώρα και κάποιου είδους κέικ. Αναμένουμε συγκεκριμένα πράγματα και ειδικά όπλα» τόνισε.

Υπενθυμίζεται πως εντός της Μεγάλης Εβδομάδας ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία, σημειώνοντας πως θα σταλεί βαρύς οπλισμός στην εμπόλεμη χώρα.

«Όσο συντομότερα έχουμε (σ.σ. περισσότερα όπλα), όσο συντομότερα υπάρχουν αρκετά, πιστέψτε με, θα ανακαταλάβουμε άμεσα (...) έδαφος, το οποίο έχει καταληφθεί προσωρινά» είπε ο Ζελένσκι.

Από τις 24 Φεβρουαρίου και την έναρξη του πολέμου έχουν φτάσει στο Κίεβο αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αλλά κανένας Αμερικανός.

Η επίσκεψη Μπλίνκεν – Όστιν έρχεται σε μία συμβολική στιγμή, όπως παρατηρεί ο Guardian. Την ημέρα που ο πόλεμος εισέρχεται στον τρίτο μήνα του και εχθροπραξίες μεγάλης κλίμακας λαμβάνουν χώρα στα ανατολικά.

Facebook Twitter Παιδιά που διέφυγαν, με την οικογένειά τους, από την κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή της Νότιας Ουκρανίας κάθονται σε αυτοκίνητο μετά την άφιξή τους στο σημείο εκκένωσης στη Ζαπορίζια - Φωτ.: ΕΡΑ

Κλιμακώνονται οι μάχες - Νέες απώλειες αμάχων

Παράλληλα, έρχεται τη στιγμή που η κατάσταση στην πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης παραμένει ζοφερή. Η τελευταία, από τις πολλές, προσπάθειες για την εκκένωση των αμάχων απέτυχε χθες και η απελπισία εκείνων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal εντείνεται.

Χαρακτηριστικά τα λόγια γυναικών και παιδιών, που ζητούν να βρεθεί λύση και να απομακρυνθούν από το σημείο. «Θέλω να δω τον ήλιο, να αναπνεύσω καθαρό αέρα» είπε ένα αγοράκι.

«I want to go home, alive. I want to see the sun»



Ukrainian soldiers have released video from the Azovstal bunkers, where children aged 5–14 have been sheltering for the past two months.#SaveMariupol pic.twitter.com/f8Qmwwmh1r