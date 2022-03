Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρουκέτα έπληξε γειτονιά στο Κίεβο– Ένας νεκρός, 6 τραυματίες

Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε βαλλιστικός πύραυλος Κρουζ στο Κίεβο, συγκεκριμένα στην Κουρενίφκα, πλήττοντας σπίτια κι ένα λεωφορείο.

Σύμφωνα με την Kiyv Independent, η τελευταία αεροπορική επίθεση που δέχθηκε η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, έγινε στην περιοχή Κουρενίφκα, όπου ρουκέτα χτύπησε σε δρόμο του Κιέβου χωρίς κάποια στρατιωτική εγκατάσταση ενώ κυκλοφορούσαν απλοί πολίτες.

Parts of a Russian missile shot down in Kyiv hit a residential building and a trolley bus on Kyrylivska Street.



One person reportedly has been killed.



Photo: Interior Ministry advisor Anton Gerashchenko via Telegram. pic.twitter.com/HHvHRzGSVG