Ένα κτίριο κατοικιών κοντά στο δεύτερο αεροδρόμιο του Κιέβου χτυπήθηκε από πυραύλους ή ρουκέτες το Σάββατο, καθώς η ρωσική εισβολή συνεχίζεται για τρίτη ημέρα.

Η πολυκατοικία βρίσκεται στον αριθμό 6 της λεωφόρου Λομπανόφσκι στο Κίεβο μεταδίδουν οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο, αλλά προς το παρόν δεν είναι γνωστό εάν υπάρχουν θύματα, δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Vitaliy Klitschko.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από την πολυκατοικία στο Κίεβο που επλήγη από ρωσικό χτύπημα, οι οποίες δείχνουν εργαζόμενους έκτακτης ανάγκης να βοηθούν στην απομάκρυνση των κατοίκων.

Με την εικόνα της κατεστραμμένης από τους ρωσικούς πυραύλους πολυκατοικίας στο Κίεβο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα έγραψε: «Το Κίεβο, η υπέροχη, ειρηνική πόλη μας, επέζησε άλλη μια νύχτα από τις επιθέσεις ρωσικών χερσαίων δυνάμεων και πυραύλων. Ένας από αυτούς χτύπησε ένα κατοικημένο διαμέρισμα στο Κίεβο. Απαιτώ από τον υπόλοιπο κόσμο: απομονώστε πλήρως τη Ρωσία, απελάστε πρεσβευτές, προχωρήστε σε εμπάργκο πετρελαίου, καταστρέψτε την οικονομία της. Σταματήστε τους Ρώσους εγκληματίες πολέμου!».

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq