Tην ανάπτυξη πρόσθετων δυνάμεων στην Ευρώπη, για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των ΗΠΑ στη Γηραιά Ήπειρο και την υποστήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ, διέταξε την Παρασκευή ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο Ρώσος ομόλογός του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, απέτυχε στον στόχο του, δηλαδή να διχάσει τη Δύση. Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν κάθε εκατοστό του ΝΑΤΟϊκού εδάφους.

Παράλληλα, σημείωσε πως το ΝΑΤΟ θα διατηρήσει την πολιτική των «Ανοιχτών Θυρών» για εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες που συμμερίζονται τις αξίες της και κάποια ημέρα θελήσουν να ενταχθούν.

«Το ΝΑΤΟ είναι τόσο ενωμένο και αποφασιστικό όσο ήταν ποτέ, και το ΝΑΤΟ θα διατηρήσει την ''Ανοιχτή Πόρτα'' του σε εκείνα τα ευρωπαϊκά κράτη που μοιράζονται τις αξίες μας και που μία μέρα μπορεί να επιδιώξουν να ενταχθούν στη Συμμαχία μας» δήλωσε, χαρακτηριστικά.

«Σήμερα συναντήθηκα με άλλους ηγέτες από τους Συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ για να συζητήσουμε την κοινή μας δέσμευση για τη συλλογική άμυνα και τη διατλαντική ασφάλεια. Καθώς ο Πρόεδρος Πούτιν απειλεί τα ίδια τα θεμέλια της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, το ΝΑΤΟ αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι υπερασπίζεται την ελευθερία και τη δημοκρατία» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μπάιντεν τον διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία στους τομείς της οικονομίας, της ασφάλειας και των ανθρωπιστικών θεμάτων.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να στείλουν Αμερικανούς στρατιώτες στην Ουκρανία, όμως το Πεντάγωνο ανέφερε ότι θα παρασχεθεί πρόσθετη βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι είπε ότι οι ΗΠΑ, όπως έκαναν ήδη η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επιβάλουν κυρώσεις στον Πούτιν και τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Η απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ θα είναι «ένα μέρος» των κυρώσεων αυτών. Δεν έδωσε όμως περισσότερες διευκρινίσεις, επαναλαμβάνοντας ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις «ιστορικές» κυρώσεις σε βάρος ενός προέδρου της Ρωσίας θα ανακοινωθούν αργότερα.

