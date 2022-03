Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο προσφέρει 10 εκατ. δολάρια στο Κίεβο

Το ποσό των 10 εκατ. δολαρίων δώρισε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην Ουκρανία, η οποία μάχεται κατά της ρωσικής εισβολής τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Ο 47χρονος ηθοποιός διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με την Ουκρανία που συνεχίζει για 14η ημέρα να πλήττεται από τον πόλεμο, καθώς η γιαγιά του από την πλευρά της μητέρα του, Helene Indenbirken, γεννήθηκε στην Οδησσό, σύμφωνα με τον Independent. Το 1917 μετανάστευσε στη Γερμανία με τους γονείς της, τόπος όπου γεννήθηκε η μητέρα του διάσημου ηθοποιού.

Leonardo di Caprio donated 10 million dollars to Ukrainian armed forces - this is currently the largest amount from one person, according to GSA News pic.twitter.com/tSM0IqmLRS