Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες κυρώσεις από ΗΠΑ κατά Ρώσων ολιγαρχών - Πεσκόφ και Ουσμάνοφ στη λίστα

Ο Aμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε σήμερα τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ότι ανοίγουν πυρ αδιακρίτως στην Ουκρανία, αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επιπρόσθετες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από τον πρόεδρο Πούτιν και τους επιτελείς του.

«Θέλουμε να νιώσει την πίεση ο Πούτιν, θέλουμε να νιώσουν οι άνθρωποι γύρω του πως στριμώχνονται» σημείωσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι.



«Οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με τους εταίρους και συμμάχους τους, στοχεύουν περαιτέρω τις ρωσικές ελίτ και τα μέλη των οικογενειών τους που εξακολουθούν να στηρίζουν τον πρόεδρο Πούτιν, παρά τη βάναυση εισβολή του στην Ουκρανία» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.



«Τα εν λόγω άτομα πλούτισαν σε βάρος του ρωσικού λαού και κάποιοι ανέβασαν τα μέλη των οικογενειών τους σε υψηλές θέσεις. Άλλοι βρίσκονται στην κορυφή των μεγαλύτερων εταιρειών της Ρωσίας και είναι υπεύθυνοι για την παροχή των απαραίτητων πόρων που στηρίζουν την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία» συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Τα άτομα αυτά και οι οικογένειές τους θα αποκλειστούν από το οικονομικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών, τα περιουσιακά τους στοιχεία στις ΗΠΑ θα παγώσουν και οι ιδιοκτησίες τους δε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν» προστίθεται.

In my State of the Union Address, I said the United States is going after the crimes of Russian oligarchs.



Today, we’re adding dozens of names to the list — and banning travel to America by more than 50 Russian oligarchs, their families, and close associates.