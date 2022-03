Πόλεμος στην Ουκρανία: Άγριο σφυροκόπημα σε Κίεβο, Λβιβ και Χάρκοβο - Χτύπησαν πολυκατοικία και εργοστάσιο αεροσκαφών

Δραματικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία 23η ημέρα της ρωσικής εισβολής στο ουκρανικό έδαφος.

Οι ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο, Λβιβ, Χάρκοβο και Κραματόρσκ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με τις εικόνες από τις βομβαρδισμένες περιοχές και τον άμαχο πληθυσμό να βγαίνει μέσα από τα συντρίμμια να κάνουν το γύρο του κόσμου.

Πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στο Κίεβο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν θραύσματα ρωσικού πυραύλου έπεσαν σε κτίριο κατοικιών στο βόρειο τμήμα του Κιέβου σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Guerre en Ukraine: au moins un mort et quatre blessés après que le quartier de Podil a été touché par une frappe à Kiev https://t.co/V68NvM5pF1 — infos non stop (@ActusNonStop) March 18, 2022

Η υπηρεσία επεσήμανε σε ανακοίνωσή της ότι 12 άνθρωποι διασώθηκαν και 98 απομακρύνθηκαν από το πενταώροφο κτίριο.

#Kyiv's mayor #Klitschko arrived at the scene of explosion in #Podilsky district.



According to preliminary information one person was killed and 19 injured, including four children.



Six residential buildings, a kindergarten and a school were damaged. pic.twitter.com/Yo1ER5c8MD — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022

Νωρίτερα αυτόπτης μάρτυρας είχε δηλώσει στο Reuters ότι μία έκρηξη ακούστηκε στο βόρειο τμήμα του Κιέβου σήμερα το πρωί και στη συνέχεια υψώθηκε καπνός στον ουρανό.

Facebook Twitter Φωτ.: ΕΡΑ

Ρωσικά πυραυλικά πλήγματα κατέστρεψαν εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών στη Λβιβ

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα το πρωί εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών στην ουκρανική πόλη Λβιβ (δυτικά), καταστρέφοντας την εγκατάσταση, ενημέρωσε ο δήμαρχος Αντρίι Σάντοβι.

Η λειτουργία του εργοστασίου είχε ήδη ανασταλεί κι έτσι ο βομβαρδισμός δεν προκάλεσε απώλειες, πρόσθεσε.

«Αρκετοί πύραυλοι έπληξαν εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών. Το κτίριο καταστράφηκε. Η λειτουργία του εργοστασίου είχε ανασταλεί προηγουμένως, έτσι δεν έχουμε θύματα μέχρι στιγμής», ανέφερε μέσω Facebook ο δήμαρχος Σαντόβι.

Σε χωριστή ανακοίνωσή της, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η περιοχή χτυπήθηκε από τέσσερις πυραύλους Κρουζ, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα, αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα από εκεί.

Άλλοι δύο ρωσικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τις συστοιχίες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας προτού πλήξουν τον στόχο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η εκτίμηση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας είναι πως επρόκειτο για πυραύλους Kh-555, οι οποίοι εκτοξεύονται συνήθως από ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά.

Ο δήμαρχος της Λβιβ ανέφερε ότι σωστικά συνεργεία επιχειρούν στον τόπο του πλήγματος. Νωρίτερα, διαβεβαίωσε πως δεν χτυπήθηκε το αεροδρόμιο, αλλά η συνοικία όπου βρίσκεται.

Big missile strike this morning on what appears to be Lviv international airport. Closest attack yet on the city.#Lviv pic.twitter.com/3JmmBZNiJI — Mark Burrows (@MarkWBurrows) March 18, 2022

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι είδε να υψώνεται πυκνή στήλη καπνού στην περιοχή και άκουσε σειρήνες αυτοκινήτων της αστυνομίας και ασθενοφόρων που κινούνταν προς την κατεύθυνση της τοποθεσίας όπου ακούστηκαν εκρήξεις.

Η Λβιβ είχε παραμείνει ως πολύ πρόσφατα αλώβητη από τον πόλεμο, αλλά την Κυριακή, ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε βάση εκπαίδευσης στα περίχωρά της, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Το πλήγμα, κατά τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, έγινε με πυραύλους όπως αυτοί που έπληξαν σήμερα το εργοστάσιο.

Τουλάχιστον 3 νεκροί σε βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο και το Κραματόρσκ

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ένα πολυώροφο κτίριο στο Χάρκοβο έγινε στόχος βομβαρδισμών σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, 11 ακόμη να τραυματιστούν και ένας ακόμη να εγκλωβιστεί στα ερείπια.

Βομβαρδισμοί σημειώθηκαν και στην πόλη Κραματόρσκ, με τον κυβερνήτη της πόλης Πάβλο Κιριλένκο να αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν.

⚡️Gazprom uses Ukraine's gas pipelines at maximum capacity.



Russia’s gas monopoly is currently sending over 105 million cubic meters of gas per day through Ukraine, according to Ukraine’s Gas Transmission Operator System. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 18, 2022

Συνολικά 222 νεκροί στο Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής

Οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσαν σήμερα ότι 222 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, ανάμεσά τους 60 άμαχοι και τέσσερα παιδιά.

Επιπλέον 889 άνθρωποι στο Κίεβο έχουν τραυματιστεί, οι 241 εκ των οποίων είναι άμαχοι, επεσήμαναν οι αρχές της πόλης σε ανακοίνωσή τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP, Guardian