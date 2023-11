Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: Στους 14.500 οι νεκροί και από τις δύο πλευρές

Οι νεκροί από τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς έχουν φτάσει στους 14.500 σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Νωρίτερα σήμερα το υπουργείο υγείας στη Γάζα που ελέγχεται από τη Χαμάς ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 13.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στον θύλακα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ από την άλλη μετρά 1.200 νεκρούς ενώ οι όμηροι που απήγαγε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου που εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ είναι πάνω από 200.

Την ίδια ώρα τουλάχιστον 5.600 παιδιά και 3.550 γυναίκες έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα για πρώτη φορά φωτογραφίες των παιδιών που απήχθησαν από τη Χαμάς και είναι όμηροι στη Γάζα. Σε ανάρτησή τους στο Χ, οι ισραηλινές δυνάμεις δημοσίευσαν τις φωτογραφίες 40 παιδιών ομήρων της Χαμάς με αφορμή όπως γράφουν την Παγκόσμια ημέρα παιδιού.

«Καθώς ο κόσμος γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, 40 παιδιά κρατούνται όμηροι από τρομοκράτες στη Γάζα. Παιδιά που αναγκάστηκαν να δουν τις οικογένειές τους να δολοφονούνται μπροστά στα μάτια τους. Παιδιά που τούς έκλεψαν την αθωότητά τους. Παιδιά που κρατούν ακόμα όμηρους άγριοι χασάπηδες. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε μέχρι να επιστρέψουν όλα τα παιδιά στα σπίτια τους.» έγραψαν οι ιIDF αναρτώντας και τις φωτογραφίες των παιδιών.

Ωστόσο, την ίδια ώρα συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των νεογνών που απομακρύνθηκε από το νοσοκομείο Αλ Σίφα με προορισμό την Αίγυπτο. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 31 νεογνά ωστόσο αργότερα αναφέρθηκε ότι έφτασαν στην Αίγυπτο 28 νεογνά. Νωρίτερα ο ΠΟΥ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι 12 από τα 28 νεογνά μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Κάιρο για νοσηλεία.

