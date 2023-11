Ισραηλινή υπουργός προτείνει μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων «εκτός της Λωρίδας της Γάζας»

Για μια ακόμα φορά υπουργός της ισραηλινής κυβέρνησης κατέθεσε πρόταση για την επόμενη μέρα στη Γάζα, δείγμα πόσο μελετάται ήδη το τι θα επακολουθήσει του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η υπουργός Πληροφοριών του Ισραήλ, Γκίλα Γκάμλιελ, κάλεσε σήμερα την διεθνή κοινότητα «να προωθήσει την εθελούσια μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων «εκτός της Λωρίδας της Γάζας», «αντί να στείλει χρήματα για την ανοικοδόμηση» του παλαιστινιακού θύλακα που σφυροκοπείται από το Ισραήλ.

Προ μηνός ο υπουργός Γεωργίας του Ισραήλ Αβί Ντίχτερ είχε δηλώσει πως το Ισραήλ θα επιβάλει μια νεκρή ζώνη εντός της Λωρίδας της Γάζας μόλις τελειώσει ο πόλεμος με τη Χαμάς. Επίσης στις αρχές του μήνα το Bloomberg είχε δημοσιεύσει ανάλυση για το μέλλον της Γάζας μετά τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, εξηγώντας τις ενδεχόμενες λύσεις και αναφέροντας επίσης το σενάριο για διεθνή ειρηνευτική δύναμη όπως το 1979.

Τι ανέφερε η Ισραηλινή υπουργός για τη Γάζα και την μετεγκατάσταση

Σε κείμενο που δημοσιεύεται στην Jerusalem Post, η Γκίλα Γκάμλιελ, μέλος του κόμματος Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, προτείνει «την προώθηση της εθελούσιας μετεγκατάστασης των Παλαιστινίων της Γάζας εκτός της Λωρίδας της Γάζας, για ανθρωπιστικούς λόγους» και στο μεταξύ επιτίθεται κατά της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες, την Unrwa.

No one & nowhere is safe in📍#Gaza



Shelters meant to provide safety & protection to civilians have been hit, killing many people, including children



These acts not only blatantly contravene the rules of war, they also show a total disregard for humanity

«Αντί να στείλει χρήματα για την ανοικοδόμηση της Γάζας ή για την ανεπαρκή Unrwa, η διεθνής κοινότητα μπορεί να συμμετάσχει στην χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης και αρωγής των κατοίκων της Γάζας ώστε να χτίσουν την νέα τους ζωή στις νέες χώρες υποδοχής», ανέφερε η Ισραηλινή υπουργός.

«Δοκιμάσαμε πολλές διαφορετικές λύσεις: την αποχώρηση (από τους εβραϊκούς οικισμούς της Γάζας), τον πλουτισμό, την διαχείριση της σύγκρουσης και την κατασκευή ψηλών τοίχων με την ελπίδα ότι θα κρατήσουμε τα τέρατα της Χαμάς έξω από το Ισραήλ. Ολες απέτυχαν. Θα ήταν επωφελές και για τους δύο: για τους πολίτες της Γάζας, που θέλουν μια καλύτερη ζωή, και για το Ισραήλ, έπειτα από αυτήν την τρομερή τραγωδία», σημείωσε.

In a thought-provoking opinion piece, Gila Gamliel explores post-Hamas possibilities for Gaza's future. Can voluntary resettlement be the key to lasting peace and prosperity?

Προειδοποίηση από ΗΠΑ - ΕΕ για τα περί μετεγκατάστασης από τη Γάζα

Τόσο ο Τζο Μπάιντεν, όσο και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απηύθυναν μόλις χθες προειδοποίηση προς το Ισραήλ αποκλείοντας κάθε αναγκαστική μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας.

«Δεν πρέπει να υπάρξει αναγκαστικός εκτοπισμός των Παλαιστινίων από την Γάζα, ούτε νέα κατοχή, ούτε πολιορκία ή αποκλεισμός, ούτε εδαφική μείωση», επισημαίνει σε άρθρο στην Washington Post ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Τζο Μπάιντεν θεωρεί ότι «η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει, εν τέλει, να αναλάβει την διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Οχθης μετά τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς». «Καθώς αγωνιζόμαστε για την ειρήνη, η Γάζα και η Δυτική Οχθη θα πρέπει να επανενωθούν υπό μία κοινή κυβερνητική δομή και τελικά υπό μία ανασυγκροτημένη Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ όλοι εργαζόμαστε προς την λύση των δύο κρατών», γράφει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε με το άρθρο του στο ερώτημα ποιο θέλει η Ουάσινγκτον να είναι το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο, καθώς και στις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει «συνολική στρατιωτική ευθύνη» στην Γάζα «για το ορατό μέλλον».

Στο Κάιρο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών της με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι ότι είναι αντίθετη στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων .

«Συμφωνούμε επί της αρχής για τον μη εκτοπισμό των Παλαιστινίων και για έναν πολιτικό ορίζοντα που θα βασίζεται στην λύση των δύο κρατών», παλαιστινιακού και ισραηλινού, είπε.

I discussed the ongoing humanitarian crisis in Gaza with President @AlsisiOfficial



I thanked Egypt for its a key role in providing and facilitating humanitarian aid to vulnerable Palestinians.



We agree on the principle of no forced displacement of Palestinians and a political…

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP