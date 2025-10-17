Ποιος είναι ο Chen Zhi: Ο επιχειρηματίας πίσω από τη τεράστια απάτη με τα κρυπτονομίσματα

Ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους επιχειρηματίες της Νοτιοανατολικής Ασίας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες διεθνείς επιχειρήσεις κατά της διαδικτυακής απάτης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν κυρώσεις εις βάρος του 38χρονου Chen Zhi, επικεφαλής του ομίλου Prince Group, κατηγορώντας τον ότι ηγείτο ενός εκτεταμένου κυκλώματος παράνομων επενδυτικών και κρυπτονομισματικών σχημάτων που βασίζονταν στην εκμετάλλευση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Ο Chen, γνωστός και ως «Vincent», είναι Κινέζος στην καταγωγή, αλλά έχει αποκτήσει υπηκοότητα σε Καμπότζη, Κύπρο και Βανουάτου. Στην Καμπότζη, όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά τα τελευταία χρόνια, προώθησε την εικόνα του «ευεργέτη» και «αναμορφωτή» της οικονομίας, εξασφαλίζοντας ακόμη και συμβουλευτικούς ρόλους στην κυβέρνηση.

Πίσω όμως από αυτή τη δημόσια εικόνα, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, λειτουργούσε ένα δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων που εκτεινόταν σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία. Εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως από φτωχές χώρες, παγιδεύονταν μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και εξαναγκάζονταν να συμμετέχουν σε διαδικτυακές απάτες, από «φανταστικές» επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα μέχρι ρομαντικά scams.

Περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Οι αμερικανικές αρχές χαρακτηρίζουν την επιχείρηση ως τη μεγαλύτερη δράση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ κατά τέτοιου είδους εγκληματικών δικτύων στην περιοχή. Συνολικά, έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε 146 άτομα και περισσότερες από 100 εταιρείες συνδεδεμένες με τον Chen Zhi, ενώ έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Facebook Twitter Φωτ: US Department of the treasury

Η επιχειρηματική αυτοκρατορία του Chen είχε ως πυρήνα τον Prince Group, έναν φαινομενικά νόμιμο πολυεθνικό όμιλο με δραστηριότητες στην ακίνητη περιουσία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τον τουρισμό. Πίσω όμως από τις βιτρίνες πολυτελών ουρανοξυστών στην Πνομ Πεν, οι αρχές υποστηρίζουν ότι λειτουργούσαν τεράστια «στρατόπεδα απάτης», όπου άνθρωποι κρατούνταν παρά τη θέλησή τους και εξαναγκάζονταν να εξαπατούν ανυποψίαστους επενδυτές σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές έρευνες, οι εγκαταστάσεις αυτές έμοιαζαν με σύγχρονες φυλακές για θύματα εμπορίας ανθρώπων. Εργαζόμενοι υπό καθεστώς καταναγκασμού διαχειρίζονταν ψεύτικους λογαριασμούς, προωθούσαν ανύπαρκτες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και στήριζαν ρομαντικές απάτες με στόχο πολίτες από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι ΗΠΑ και η Βρετανία κατέσχεσαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 15 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών κατοικιών και εμπορικών ακινήτων στο Λονδίνο. Ανάμεσά τους: ένα αρχοντικό 12 εκατ. λιρών στο Avenue Road, μία από τις ακριβότερες οδούς της βρετανικής πρωτεύουσας, καθώς και ένα γραφειακό συγκρότημα 95 εκατ. λιρών στο Fenchurch Street.

Παρά το εύρος των ερευνών, ο Chen Zhi παραμένει ασύλληπτος. Οι αρχές της Καμπότζης δηλώνουν ότι συνεργάζονται με τη διεθνή έρευνα, επισημαίνοντας ωστόσο πως οι κατηγορίες «δεν συνιστούν αυτομάτως ενοχή».

Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Fraud Schemes https://t.co/y2c7tiShgH @NewYorkFBI pic.twitter.com/8Nde99bQpu — FBI (@FBI) October 14, 2025

Στο μεταξύ, οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ εκτιμούν ότι πάνω από 100.000 άνθρωποι στην Καμπότζη και δεκάδες χιλιάδες ακόμη σε Μιανμάρ, Λάος και Ταϊλάνδη εξακολουθούν να εργάζονται υπό καταναγκασμό σε παρόμοιες «επιχειρήσεις» διαδικτυακής απάτης, μια βιομηχανία που αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Ο δισεκατομμυριούχος που αγόρασε επιρροή

Η άνοδος του Chen Zhi υπήρξε εντυπωσιακή ακόμη και για τα δεδομένα της νοτιοανατολικής Ασίας. Γεννημένος στην Κίνα το 1987, εγκαταστάθηκε στην Καμπότζη πριν από περίπου μια δεκαετία και μέσα σε ελάχιστο χρόνο απέκτησε υπηκοότητες σε τρεις χώρες, επενδύοντας τεράστια ποσά σε δημόσια έργα και πολιτικές χορηγίες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απάτες με κρυπτονομίσματα: Τι πρέπει να γνωρίζετε και πώς να μην πέσετε θύμα

Χάρη στις στενές του σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα, εξασφάλισε προνομιακή πρόσβαση σε κρατικές συμβάσεις και φορολογικά κίνητρα, ενώ ταυτόχρονα καλλιέργησε το προφίλ του «φιλάνθρωπου επενδυτή» που χρηματοδοτεί σχολεία και νοσοκομεία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αμερικανικά κατηγορητήρια, πίσω από αυτή τη βιτρίνα, ο όμιλος Prince λειτουργούσε ως μηχανισμός ξεπλύματος χρήματος και πλατφόρμα για τη διαχείριση παράνομων επενδυτικών σχημάτων.

Η αμερικανική εισαγγελία περιγράφει τον Chen ως «εγκέφαλο μιας γιγαντιαίας αυτοκρατορίας διαδικτυακής απάτης», με δίκτυα εταιρειών που απλώνονται σε Καμπότζη, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν. Πάνω από 100 από αυτές τις εταιρείες έχουν ήδη τεθεί υπό καθεστώς κυρώσεων, ενώ ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαδικτυακή απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Παρά τις μαζικές επιχειρήσεις των αμερικανικών και βρετανικών αρχών, ειδικοί προειδοποιούν ότι η πτώση της αυτοκρατορίας του Chen Zhi δεν θα σημάνει το τέλος του φαινομένου. Η βιομηχανία των λεγόμενων scam compounds παραμένει τεράστια, βαθιά ριζωμένη σε χώρες με αδύναμους θεσμούς, διαφθορά και εκτεταμένη φτώχεια.

Όπως σχολιάζει αναλυτής του ΟΗΕ: «Αν καταρρεύσει ένας όμιλος όπως ο Prince, δέκα άλλοι θα πάρουν τη θέση του».

Με πληροφορίες από Guardian