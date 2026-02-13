ΔΙΕΘΝΗ
Ποιοι αντάλλασσαν emails με τον Τζέφρι Έπσταϊν: Τι δείχνει η ανάλυση 1,4 εκατ. μηνυμάτων

Στην αλληλογραφία εμφανίζονται τουλάχιστον 18 νυν ή πρώην δισεκατομμυριούχοι, πολιτικά πρόσωπα και γνωστά ονόματα από τον χώρο της ψυχαγωγίας

The LiFO team
Φωτ.: Getty Images
Σχεδόν μία δεκαετία μετά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, μια συστηματική ανάλυση των email του αποτυπώνει με αριθμούς το εύρος και το βάθος του δικτύου του.

Σύμφωνα με επεξεργασία που παρουσίασε ο Economist, πάνω από 1,4 εκατ. μηνύματα από το αρχείο της αλληλογραφίας του αποκαλύπτουν ένα πλέγμα επαφών που εκτείνεται από δισεκατομμυριούχους και πρώην πρωθυπουργούς έως επιστήμονες, τραπεζίτες και στελέχη των media.

Μια ομάδα μηχανικών λογισμικού μετέτρεψε εκατομμύρια σελίδες δικαστικών εγγράφων σε αναζητήσιμη μορφή, εντοπίζοντας ποια αρχεία περιείχαν emails και εξάγοντας αποστολείς, παραλήπτες, ημερομηνίες και περιεχόμενο. Ο Economist συνεργάστηκε με την ομάδα για να ταυτοποιήσει μοναδικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως διαφορετικών ορθογραφιών ή email, και να μελετήσει τους 500 πιο συχνούς συνομιλητές του Έπσταϊν.

Το αποτέλεσμα σκιαγραφεί δύο παράλληλους κόσμους. Από τη μία, μεγάλο μέρος της αλληλογραφίας αφορούσε προσωπικό, συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών. Βοηθοί, λογιστές, πιλότοι και τεχνικό προσωπικό καταλάμβαναν περίπου το ένα τρίτο των 500 συχνότερων ονομάτων και αντιστοιχούσαν σε σχεδόν το 60% των μηνυμάτων.

Οι συνομιλητές του Έπσταϊν

Από την άλλη, η λίστα των υπολοίπων επαφών δείχνει την πρόσβαση που είχε σε υψηλά κλιμάκια της παγκόσμιας ελίτ. Περίπου το 19% των μηνυμάτων ανταλλάχθηκε με χρηματοοικονομικά στελέχη. Το 10% αφορούσε επιστήμονες και γιατρούς. Ακολουθούσαν πρόσωπα από τα media και την ψυχαγωγία, τεχνολόγοι, νομικοί, πολιτικοί και ακαδημαϊκοί.

Ποιοι αντάλλασσαν emails με τον Τζέφρι Έπσταϊν: Τι δείχνει η ανάλυση 1,4 εκατ. μηνυμάτων Facebook Twitter
Φωτ: The Economist

Στην αλληλογραφία εμφανίζονται τουλάχιστον 18 νυν ή πρώην δισεκατομμυριούχοι, ανάμεσά τους ο Πίτερ Τιλ και ο Έλον Μασκ, πολιτικά πρόσωπα όπως ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ, καθώς και γνωστά ονόματα από τον χώρο της ψυχαγωγίας.

Σε αρκετές περιπτώσεις η επικοινωνία δεν ήταν περιστασιακή. Με την Κάθριν Ρουέμλερ, νομική σύμβουλο του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Ομπάμα, αντάλλαξε πάνω από 11.000 emails σε διάστημα πέντε ετών. Με την τραπεζίτισσα Αριάν ντε Ρότσιλντ καταγράφηκαν περίπου 5.500 μηνύματα και με τον πρώην υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Λάρι Σάμερς περίπου 4.300.

Ποιοι αντάλλασσαν emails με τον Τζέφρι Έπσταϊν: Τι δείχνει η ανάλυση 1,4 εκατ. μηνυμάτων Facebook Twitter
Φωτ: The Economist

Πώς άλλαξε η αλληλογραφία του Έπσταϊν με την πάροδο του χρόνου

Η ανάλυση δείχνει επίσης μεταβολές με την πάροδο του χρόνου. Το μερίδιο των επαφών από τον χρηματοοικονομικό τομέα κορυφώθηκε γύρω στο 2014 και στη συνέχεια μειώθηκε, ενώ αυξήθηκαν οι επαφές με ακαδημαϊκούς και νομικούς.

Πέρα από τα ονόματα, ο Economist χρησιμοποίησε και μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για να αξιολογήσει το περιεχόμενο των αλυσίδων email, δημιουργώντας έναν δείκτη «ανησυχίας» με βάση το πόσο προβληματικό θα φαινόταν το περιεχόμενο σε έναν μέσο αναγνώστη. Τα πιο ανησυχητικά μηνύματα, σύμφωνα με την ανάλυση, συνδέονται συχνότερα με νεαρές γυναίκες ή λιγότερο γνωστά πρόσωπα του περιβάλλοντός του, ενώ η αλληλογραφία με προβεβλημένα ονόματα ήταν συνήθως πιο ουδέτερη ή τυπική.

Σε ορισμένες ανταλλαγές εμφανίζονται συζητήσεις για νομικές στρατηγικές γύρω από τις ποινικές υποθέσεις του, καθώς και αναφορές σε κανονισμούς που διέπονται από ξένο δίκαιο. Σε άλλες περιπτώσεις ο Έπσταϊν ζητά να συνεχιστούν συνομιλίες τηλεφωνικά, επισημαίνοντας ότι δεν επιθυμεί να υπάρχουν γραπτά ίχνη.

Παρά τον όγκο των δεδομένων, πολλά κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά, από τις συνθήκες της ευνοϊκής συμφωνίας που πέτυχε το 2008 έως τις συνθήκες θανάτου του στη φυλακή το 2019. Η χαρτογράφηση της αλληλογραφίας, ωστόσο, προσφέρει μια πιο καθαρή εικόνα για το πόσο βαθιά και εκτεταμένα ήταν τα δίκτυά του στους πολιτικούς, οικονομικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους της Δύσης.

