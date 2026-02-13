ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τζέφρι Έπσταϊν: Είχε ζητήσει την εγκατάσταση κρυφών καμερών στο σπίτι του στη Φλόριντα

Emails μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και ενός μέλους του προσωπικού του αποκαλύπτουν την εγκατάσταση κρυφών καμερών με αισθητήρα κίνησης στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς

The LiFO team
The LiFO team
ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ Facebook Twitter
0

Το Sky News εντόπισε ανταλλαγή emails από το 2014 που δείχνει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ζήτησε από μέλος του προσωπικού του να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο βοηθός τού απάντησε ότι σκόπευε να τις κρύψει μέσα σε κουτιά με χαρτομάντιλα στο σπίτι. Τα emails περιλαμβάνονταν σε εκατομμύρια έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ).

Σε email με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2014, ο Έπσταϊν έγραψε στον συνεργάτη του: «Ας πάρουμε τρεις κρυφές κάμερες με ανίχνευση κίνησης, που να καταγράφουν, ευχαριστώ».

Πέντε ώρες αργότερα έλαβε απάντηση: «Τζέφρι, έχω ήδη αγοράσει δύο κάμερες με αισθητήρα κίνησης από το Spy Store στο Φορτ Λόντερντεϊλ χθες, τις φόρτισα χθες το βράδυ και προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργούν αυτή τη στιγμή... Τις εγκαθιστώ τώρα μέσα σε κουτιά Kleenex».

Το Sky News εξετάζει περισσότερα από χίλια αποσπασματικά βίντεο που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πολλά από αυτά φαίνεται να έχουν τραβηχτεί στο γραφείο του Έπσταϊν μέσα στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Ένα από τα βίντεο επιτήρησης που εντοπίστηκαν δείχνει έναν άνδρα, ο οποίος φαίνεται να είναι ο Έπσταϊν, να μιλά με γυναίκες σε εκείνο το δωμάτιο. Ένα άλλο δείχνει μια γυναίκα γονατισμένη δίπλα του.

Το Sky News δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πότε καταγράφηκε το υλικό από τις κάμερες του γραφείου.

Γνωρίζουμε από αστυνομικά έγγραφα ότι τα θύματα φοβούνταν πως καταγράφονταν κρυφά. Τα νέα αυτά emails και οι εικόνες που ανέλυσε το Sky News υποδηλώνουν ότι πράγματι αυτό συνέβαινε.

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ κατηγορείται για «έλλειψη ενσυναίσθησης»

Οι αποκαλύψεις έρχονται μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση της γενικής εισαγγελέως των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, με επικριτές της κατά τη διάρκεια μακράς κατλαθεσης ενώπιον επιτροπής στο Κογκρέσο.

Την Τετάρτη, η Μπόντι έδωσε την πρώτη της ένορκη κατάθεση μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν, με τη διαδικασία να εκτρέπεται κατά διαστήματα σε έντονη φραστική αντιπαράθεση με Δημοκρατικούς.

Επιζώντες των εγκλημάτων του Έπσταϊν την κατηγόρησαν αργότερα για έλλειψη ενσυναίσθησης και ανθρωπιάς, ενώ επικριτές υποστήριξαν ότι, καθώς δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα και πολλά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα, ορισμένα ισχυρά πρόσωπα εξακολουθούν να προστατεύονται.

Με πληροφορίες από Sky News

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΑΡΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ

Διεθνή / Η Σάρα Φέργκιουσον ζήταγε οικονομικές συμβουλές από τον Έπσταϊν όταν εκείνος βρισκόταν στη φυλακή

Νέα email του υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι η Σάρα Φέργκιουσον ζητούσε συμβουλές από τον Τζέφρι Έπσταϊν για το πώς να διαχειριστεί τα τεράστια χρέη της, ρίχνοντας φως στην απελπιστική οικονομική της κατάσταση την περίοδο εκείνη
THE LIFO TEAM
ΕΠΣΤΑΙΝ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΜ ΜΠΟΝΤΙ

Διεθνή / Αρχεία Έπσταϊν: Όλα όσα έγιναν στην κατάθεση της Αμερικανίδας γενικής εισαγγελέως, Παμ Μπόντι

Η ακρόαση στο Κογκρέσο για τους φακέλους του Τζέφρι Έπσταϊν εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, καθώς βουλευτές κατηγόρησαν το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι απέκρυψε ονόματα χωρίς σαφή λόγο, ζητώντας εξηγήσεις και απόδοση ευθυνών
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τραμπ: «Είχε σχέση με τον "Βασιλιά των Λιονταριών"» - Επιμένει για το βίντεο με τους Ομπάμα παρά τις αντιδράσεις

Διεθνή / Τραμπ: «Είχε σχέση με τον "Βασιλιά των Λιονταριών"» - Επιμένει για το βίντεο με τους Ομπάμα παρά τις αντιδράσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος κατηγόρησε συνεργάτη του για το βίντεο που απεικόνιζε τους Ομπάμα ως πιθήκους, επιμένει ότι το βίντεο δεν αποτελεί πρόβλημα
THE LIFO TEAM
ΔΥΣΗ ΠΟΛΕΜΟΣ Γ' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Διεθνή / Politico: Οι χώρες της Δύσης «βλέπουν να πλησιάζει» ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος

Η ανησυχία για έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο εντείνεται στις χώρες της Δύσης, με τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Καναδά να θεωρούν πλέον πιθανό το ξέσπασμα μιας μεγάλης διεθνούς σύγκρουσης μέσα στην επόμενη πενταετία
THE LIFO TEAM
ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΣΚΥΛΟΣ ΜΝΗΜΑ ΤΑΦΗ

Διεθνή / Σάο Πάολο: Νέος νόμος παίρνει το όνομα σκύλου που έμεινε για 10 χρόνια δίπλα στο μνήμα της κηδεμόνος του

Ο νόμος «αναγνωρίζει τον συναισθηματικό δεσμό ανάμεσα στους κηδεμόνες και τα κατοικίδιά τους» και επιτρέπει την ταφή σκύλων και γατών σε οικογενειακούς τάφους
THE LIFO TEAM
 
 